Selektor Marselo Bijelsa doneo je odluku koja je uzdrmala fudbalsku javnost i izostavio legendarnog napadača sa konačnog spiska za Mundijal.

Suarez (39), koji je ranije poručio da bi se rado vratio u reprezentaciju ukoliko bude potreban nacionalnom timu, ostao je bez mesta među putnicima za najveću fudbalsku smotru. Odluka dodatno privlači pažnju jer je između slavnog golgetera i Bijelse prethodnih godina bilo nesuglasica, iako je Suarez kasnije tvrdio da se izvinio zbog svojih ranijih izjava.

Urugvaj će na Svetskom prvenstvu igrati u grupi H sa Španijom, Saudijskom Arabijom i Zelenortskim Ostrvima, a Bijelsa je poverenje ukazao mlađim snagama predvođenim Federikom Valverdeom, Manuelom Ugartom, Ronaldom Arauhom i Darvinom Nunjezom.

1/3

Mnogi su očekivali da Suarez dobije priliku za još jedan nastup na Mundijalu i emotivan oproštaj od nacionalnog dresa, ali od toga neće biti ništa. Jedna od najvećih legendi urugvajskog fudbala tako je ostala bez završnog poglavlja na svetskoj sceni.