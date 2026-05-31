Kvarachelija je sa ekipom Pari Sen Žermena odbranio trofej Lige šampiona. Klub iz Pariza je u subotu uveče u Budimpešti posle boljeg izvođenja penala savladao londonski Arsenal ukupnim rezultatom 5:4. Meč je posle regularnog dela i produžetaka završen rezultatom 1:1.

UEFA je navela da je Kvarachelija ove sezone u Ligi šampiona odigrao 1.141 minut na 16 utakmica, a postigao je 10 golova i imao je šest asistencija.

Fudbaler Reala Arda Guler proglašen je za otkriće ove sezone u LŠ. Guler je odigrao 14 utakmica u LŠ za Real, a zabeležio je dva gola i četiri asistencije.

UEFA je objavila da tim sezone u LŠ čine: David Raja (Arsenal), Markos Ljorente (Atletiko Madrid), Markinjos (PSŽ), Gabrijel (Arsenal), Nuno Mendeš (PSŽ), Majkl Olise (Bajern), Deklan Rajs (Arsenal), Vitinja (PSŽ), Hviča Kvarachelija (PSŽ), Usman Dembele (PSŽ) i Hari Kejn (Bajern).

Najlepši gol ove sezone postigao je fudbaler Reala Federiko Valverde na prvoj utakmici osmine finala protiv Mančester sitija, koja je završena pobedom madridskog kluba 3:0. Valverde je na ovom meču zabeležio het-trik, a njegov treći pogodak izabran je za gol sezone u LŠ.