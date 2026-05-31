Slušaj vest

Posle meča oglasio se selektor Orlova Veljko Paunović:

1/6 Vidi galeriju Srbija - Zelenortska Ostrva Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

- Utakmica za zaborav. Međutim, ne mogu da kažem da u drugom poluvremenu nismo pokušali sa ofanzivnom strukturom, kada smo imali najbolje šanse – prvo ona stativa koja je mogla da nas usmeri u pravcu u kojem smo želeli da idemo. Što se tiče poštovanja, momci su zaista dali sve od sebe, ali moramo ozbiljno da radimo na taktičkoj disciplini i zrelosti koja nam je večeras falila. Ovo je težak period za našu reprezentaciju s obzirom na sve okolnosti, ali moramo da nastavimo sa radom i idemo u pravcu izlaska iz ovog momenta - poručio je Paunović.

U nastavku detaljnije analize same igre, srpski strateg je obrazložio šta je tačno zakazalo na terenu i gde je protivnik napravio ključnu prevagu.

- Mi smo nastavili sa napadima, bili smo čak i previše agresivni u želji da postignemo gol, pa nam je zbog toga falila taktička disciplina. Sve ostalo je već jasno. Mi smo od prvog trenutka bili strukturisani da igramo na njihovoj polovini, kako sa loptom, tako i bez nje. Međutim, oni su izuzetno atletski jaki i nedostajalo nam je da u tim ofanzivnim duelima napravimo višak. Ulaskom druge grupe igrača to je delovalo dosta bolje, ali kada nas je rezultat toliko ugrozio, potpuno smo podbacili i počeli da budemo manje organizovani - podvukao je selektor.

Naredni meč Srbija igra u noći između 4. i 5. juna protiv selekcije Meksika (04.00 po našem vremenu).

BONUS VIDEO: