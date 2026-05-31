Adi Hiter se vraća u Ajntraht kao novi trener, nakon neuspešnog mandata Alberta Rijere. Očekivanja su velika!
zvanično
LEGENDA SE VRATILA! Ajntraht doveo veliko trenersko ime!
Hiter stiže kao zamena za španca Alberta Rijeru koji je u toku sezone, napustivši Maribor, prihvatio izazov u Frankfurtu, ali se najblaže rečeno nije proslavio. Ekipa je sezonu završila na razočaravajućem osmom mestu i ostala bez plasmana u Evropu.
Navijači Ajntrahta na utakmici protiv Kelna
Adi Hiter će započeti svoj drugi mandat u Frankfurtu, nakon što je u ovom klubu radio između 2018. i 2021. godine.
Hiter je inače u oktorbu dobio otkaz u Monaku.
