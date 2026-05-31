Austrijski trener Adi Hiter vratio se u Ajntraht sa kojim je dogovorio trogodišnju saradnju.

Hiter stiže kao zamena za španca Alberta Rijeru koji je u toku sezone, napustivši Maribor, prihvatio izazov u Frankfurtu, ali se najblaže rečeno nije proslavio. Ekipa je sezonu završila na razočaravajućem osmom mestu i ostala bez plasmana u Evropu.

Navijači Ajntrahta na utakmici protiv Kelna Foto: Florian Ulrich / imago sportfotodienst / Profimedia, Eibner-Pressefoto/Florian Wiegand, Eibner-Pressefoto / Alamy / Profimedia, Heiko Becker, HMB Media / Alamy / Profimedia

Adi Hiter će započeti svoj drugi mandat u Frankfurtu, nakon što je u ovom klubu radio između 2018. i 2021. godine.

Hiter je inače u oktorbu dobio otkaz u Monaku.

