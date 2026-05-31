Slušaj vest

Fudbalski klub Partizan nalazi se pred novim kadrovskim promenama u napadu, nakon što je postalo jasno da će saradnja sa nemačkim napadačem Sebastijanom Polterom biti okončana.

Polter je u Partizan stigao kao privremeno rešenje, ali u 17 odigranih utakmica postigao je samo dva gola i zabeležio dve asistencije, pa klub nije zadovoljan njegovim učinkom. Očekuje se da će uskoro biti i zvanično potvrđen kraj saradnje.

Stadion Partizana Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©, Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Screenshot

U isto vreme, crno-beli već razmatraju potencijalne zamene u napadu. Kao jedno od imena koje se pominje u fudbalskim krugovima izdvojio se Tarem Mofi, napadač francuske Nice, koji je prethodnu sezonu proveo na pozajmici u Portum, prenosi "Telesport". Za sada, međutim, nema konkretnih pregovora, već se radi samo o interesovanju i spekulacijama.

Dodatno, klub je već u procesu redefinisanja igračkog kadra nakon odlaska Andreja Kostića u Milan, što je otvorilo prostor za nova pojačanja u ofanzivi.

U Partizanu se u narednim danima očekuju važni potezi, a konačne odluke o transfer politici trebalo bi da budu jasnije nakon klupske skupštine.

Ne propustiteEvroligaON GASI POŽAR? Trofejno trenersko ime na klupi Crvene zvezde posle debakal sa Obradovićem - prednosti i mane: Da li je on taj konačni spasilac?
Košarkaši Zvezde, Džordan Nvora
Ostali sportoviSPEKTAKL NA ZLATIBORU! Više od stotinu takmičara na Kraljevom jezeru, održano Prvenstvo Srbije u sprint triatlonu! (FOTO)
sprint triatlon Zlatibor
FudbalGDE JE ODBRANA? Zelenortska Ostrva napunila mrežu Srbije do vrha! Duva promaja sa svih strana...(VIDEO)
Veljko Paunović
FudbalJESTE LI IZNENAĐENI? Evo ko je igrač sezone u Ligi šampiona: UEFA odredila najbolje, ovo je i idealni tim elitnog takmičenja!
Finale Lige šampiona, Liga šampiona, Arsenal, PSŽ

BONUS VIDEO:

01:07
Trener Partizana Đoan Penjaroja u sukobu sa sudijama Izvor: Arena 1 Premium