Fudbalski klub Partizan nalazi se pred novim kadrovskim promenama u napadu, nakon što je postalo jasno da će saradnja sa nemačkim napadačem Sebastijanom Polterom biti okončana.

Polter je u Partizan stigao kao privremeno rešenje, ali u 17 odigranih utakmica postigao je samo dva gola i zabeležio dve asistencije, pa klub nije zadovoljan njegovim učinkom. Očekuje se da će uskoro biti i zvanično potvrđen kraj saradnje.

Stadion Partizana

U isto vreme, crno-beli već razmatraju potencijalne zamene u napadu. Kao jedno od imena koje se pominje u fudbalskim krugovima izdvojio se Tarem Mofi, napadač francuske Nice, koji je prethodnu sezonu proveo na pozajmici u Portum, prenosi "Telesport". Za sada, međutim, nema konkretnih pregovora, već se radi samo o interesovanju i spekulacijama.

Dodatno, klub je već u procesu redefinisanja igračkog kadra nakon odlaska Andreja Kostića u Milan, što je otvorilo prostor za nova pojačanja u ofanzivi.

U Partizanu se u narednim danima očekuju važni potezi, a konačne odluke o transfer politici trebalo bi da budu jasnije nakon klupske skupštine.

