U spektakularnoj atmosferi na prepunoj Marakani, Brazil je u proveri pred Mundijal demonstrirao silu i razbio Panamu rezultatom 6:2, ostavivši navijače u euforiji pred put na Svetsko prvenstvo.

Posle godina lutanja i bledih partija u kvalifikacijama, čini se da je dolazak slavnog italijanskog stručnjaka Karla Anćelotija doneo ono što su Brazilci dugo čekali - red, disciplinu i pobednički mentalitet. A ako je suditi po onome što se videlo u Rio de Žaneiru, rivali imaju razloga za brigu.

Već u uvodnim minutima stadion je eksplodirao. Vinisijus Žunior je iskoristio veliku grešku protivnika, povukao loptu nekoliko koraka i projektilom sa distance matirao golmana Paname za rano vođstvo domaćih. Delovalo je da će Brazil lako do trijumfa, ali gosti nisu želeli da se predaju.

Panama je sredinom prvog dela uspela da stigne do izjednačenja posle prekida i velike doze sreće, kada je lopta promenila pravac i završila iza leđa Alisona. U tim trenucima Brazil je delovao ranjivo, a gosti su čak propustili nekoliko ozbiljnih prilika da naprave senzaciju.

Međutim, kazna je stigla pred odlazak na odmor. Posle nove akcije Vinisijusa, iskusni kapiten Kazemiro našao se na pravom mestu i glavom vratio prednost domaćinu, što je potpuno promenilo tok utakmice.

A onda je usledio drugi deo koji je ličio na demonstraciju moći. Anćeloti je na poluvremenu potpuno promešao karte i na teren poslao gotovo novu postavu, ali umesto pada ritma Brazil je zaigrao još brže i opasnije.

Mreža Paname tresla se kao na treningu. Mladi Rajan je postigao prvenac u nacionalnom timu, Lukas Paketa je preciznim udarcem povećao prednost, Igor Tijago je bio siguran sa bele tačke, dok su rezervisti nastavili da melju rivala i pretvorili završnicu meča u pravu žurku za više od 70.000 navijača na tribinama.

Panama je uspela da ublaži poraz fantastičnim pogotkom sa distance u finišu, ali to nije moglo da pokvari slavlje na Marakani. Konačnih 6:2 najbolje oslikava odnos snaga na terenu.

Brazil sada sa ogromnom dozom samopouzdanja kreće put Sjedinjenih Američkih Država, gde ga očekuje još jedan kontrolni susret pre početka Mundijala. U noći između subote i nedelje odmeriće snage sa selekcijom Egipta.