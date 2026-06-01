Nije odigrao ni sekund, ali je bio veća zvezda od svih aktera na terenu!

Dok je Brazil punio mrežu Paname i slavio sa 6:2, navijači na Marakani skandirali su Nejmarovo ime, a po završetku utakmice usledio je potpuni haos. Fudbaleri Paname ostavili su po strani težak poraz i potrčali ka klupi "karioka" kako bi zabeležili fotografiju sa čovekom koji je i dalje najveća fudbalska ikona Brazila.

Dok je Brazil rešetao mrežu Paname i slavio sa ubedljivih 6:2, kamere su često bile usmerene ka klupi, gde je Nejmar pratio dešavanja sa osmehom na licu. Povreda lista udaljila ga je od terena za pripremne utakmice, ali ne i od centra pažnje. Trener Karlo Anćeloti uverava da oporavak ide po planu i da postoji veliko optimizam da će najveća brazilska zvezda biti spremna za Mundijal.

Pravi spektakl dogodio se po završetku utakmice. Umesto odlaska u svlačionicu, igrači Paname okupili su se oko Nejmara kako bi dobili zajedničku fotografiju sa čovekom kojeg mnogi smatraju jednim od najvećih fudbalera svoje generacije. Snimci na društvenim mrežama pokazuju kako reprezentativci Paname strpljivo čekaju red za uspomenu sa brazilskom "desetkom", dok Nejmar svakome izlazi u susret.

Scena je možda najbolje pokazala koliko je Nejmar i dalje velika figura svetskog fudbala. Nije odigrao ni minut, nije postigao gol, nije upisao asistenciju, ali je ipak bio jedna od glavnih tema večeri u Rio de Žaneiru.

Brazil sada čeka da se njegova najveća zvezda potpuno oporavi pred početak Svetskog prvenstva. A ako je suditi po reakciji navijača na Marakani, zemlja sambe i dalje veruje da upravo Nejmar može da bude čovek koji će ih povesti ka toliko željenoj šestoj tituli svetskog prvaka.