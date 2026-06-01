Slušaj vest

Bizaran incident dogodio se tokom susreta El Nasionala i Lige de Portovijeho, a snimak je za samo nekoliko sati obišao svet i postao jedna od glavnih tema na društvenim mrežama.

Sve se odigralo sredinom drugog poluvremena, dok je na semaforu stajalo 1:0 za gostujući tim. Na teren je ušlo medicinsko vozilo kako bi preuzelo povređenog igrača Portovijeha, a onda je usledila scena koju niko nije očekivao.

Iskusni defanzivac Edison Kaisedo kretao se po terenu potpuno nesvestan šta se dešava iza njegovih leđa. U jednom trenutku našao se direktno na putanji vozila koje je prevozilo njegovog saigrača. Vozač nije stigao da reaguje, a Kaisedo je završio na zemlji nakon snažnog udarca bočnom stranom vozila.

Fudbaler se odmah uhvatio za nogu i ostao da leži na travi, dok su sa klupe Portovijeha u neverici posmatrali šta se dogodilo. Trener Raul Duarte momentalno je utrčao ka mestu incidenta i burno reagovao, smatrajući da je mogla da bude izbegnuta ozbiljna nezgoda.

Ipak, usporeni snimci pokazali su da ni vozač nije imao mnogo prostora za reakciju, pošto je Kaisedo u poslednjem trenutku zakoračio pravo ispred vozila i praktično mu presekao put.

Srećom, čitava situacija završila se bez težih posledica. Iako je nekoliko minuta proveo u bolovima, 36-godišnji fudbaler uspeo je da nastavi meč i pomogne svom timu da sačuva minimalnu prednost.

Na kraju je Portovijeho odneo pobedu rezultatom 1:0, ali je utakmica ostala u senci nesvakidašnjeg incidenta koji je nasmejao jedne, a zabrinuo druge. Jedno je sigurno - ovakva scena retko se viđa čak i na najluđim fudbalskim terenima sveta.