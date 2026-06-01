Fudbalska reprezentacija Srbije doživela je težak poraz u Portugalu, pošto je selekcija Zelenortskih Ostrva slavila sa ubedljivih 3:0. U jednoj od najslabijih partija Orlova u poslednjih nekoliko godina, Srbija je ostavila veoma loš utisak, a odmah nakon meča stigle su i nove loše vesti iz tabora nacionalnog tima.

Srbija - Zelenortska Ostrva Foto: Torbjorn Tande / DeFodi Images / Profimedia

Posle utakmice u Lisabonu stručni štab reprezentacije Srbije doneo je odluku da trojica reprezentativaca ne nastave put sa ekipom u Meksiko, gde Orlove očekuje drugi kontrolni meč u junskom ciklusu.

Reč je o Strahinji Pavloviću, Andriji Živkoviću i Jovanu Miloševiću.

Selektor Veljko Paunović objasnio je da je odluka o Pavloviću bila doneta još pre odlaska u Portugaliju zbog velikog umora i naporne sezone, dok su Živković i Milošević otpali zbog povreda zadobijenih tokom susreta sa Zelenortskim Ostrvima.

- Sa Strahinjom smo se dogovorili da odigra samo utakmicu protiv Zelenortskih Ostrva. Što se tiče Živkovića i Miloševića, obojica su dobila nezgodne udarce tokom meča. Iako su želeli da putuju sa ekipom, procenili smo da nema potrebe da rizikujemo - rekao je Paunović.

Živković i Milošević vraćaju se u Beograd, gde će nastaviti oporavak pod nadzorom lekarskog tima reprezentacije.

Srbija već u ponedeljak rano ujutru nastavlja put ka Meksiku, gde je 5. juna očekuje novi izazov protiv još jednog učesnika predstojećeg Mundijala. Nakon debakla protiv Zelenortskih Ostrva i novih kadrovskih problema, jasno je da Paunovića očekuje mnogo posla kako bi Orlovi popravili utisak pred naredni test.

