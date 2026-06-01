Slušaj vest

Umesto o fudbalu, posle meča Poljske i Ukrajine priča se o onome što se dešavalo na tribinama stadiona u Vroclavu.

Društvene mreže preplavili su snimci sa stadiona na kojima se čuju zvižduci i uvredljiva skandiranja upućena ukrajinskim fudbalerima, dok su scene sa tribina izazvale lavinu reakcija širom kontinenta.

1/5 Vidi galeriju Prijateljski meč u Vroclavu, Poljska - Ukrajina Foto: Mikolaj Barbanell / Arena Akcji/ArenaAkcji / imago sportfotodienst / Profimedia, Robert Skalski / Alamy / Profimedia, Andrzej Iwanczuk/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

Tokom predstavljanja timova i intoniranja himne Ukrajine, deo navijača na stadionu reagovao je zvižducima, što su zabeležili brojni snimci koji su ubrzo postali viralni na društvenim mrežama. Prema navodima medija iz Ukrajine, negodovanje se čulo još prilikom izlaska ukrajinskih reprezentativaca na teren.

Posebnu pažnju izazvao je video na kojem se čuje kako hiljade navijača skandiraju poruke kojima odbacuju ideju o „bratstvu“ između dva naroda i poručuju Ukrajincima da se vrate u svoju zemlju. Snimak se velikom brzinom proširio internetom i izazvao žestoke polemike.

Sve se dogodilo u trenutku kada odnosi između dve države prolaze kroz osetljiv period. Poslednjih meseci u Poljskoj su sve češće prisutne političke rasprave o odnosima sa Ukrajinom, a deo tenzija očigledno se prelio i na fudbalske tribine.

Zanimljivo, dok su se sa tribina čuli zvižduci, na terenu je slavila upravo Ukrajina. Gosti su u Vroclavu pobedili Poljsku rezultatom 2:0, ali je sportski rezultat ostao u drugom planu zbog scena koje su izazvale veliku pažnju evropske javnosti.