Severni London u nedelju je stao! Arsenalova šampionska parada okupila je između 800.000 i milion navijača, dok pojedini izvori tvrde da je broj prisutnih bio i veći, zbog čega mnogi ovaj događaj već nazivaju najvećom sportskom paradom u istoriji Engleske.

Arsenal je posle 22 godine čekanja konačno vratio titulu prvaka Engleske u svoje vitrine, a navijači su priredili prizore kakvi se retko viđaju čak i u zemlji koja živi za fudbal.

Otvoreni autobus sa igračima probijao se kroz reku ljudi duž rute od gotovo devet kilometara, dok su hiljade pristalica stajale na autobuskim stanicama, semaforima, terasama, pa čak i krovovima zgrada samo kako bi na trenutak videle svoje heroje.

Britanski mediji prenose da su službe bezbednosti imale pune ruke posla. Vatrogasci su tokom dana morali da spasavaju oko 75 ljudi koji su se popeli na opasna mesta kako bi imali bolji pogled na paradu. Neki su ostali zaglavljeni na banderama i krovovima, pa su intervencije trajale satima.

Međutim, slavlje nije prošlo bez ozbiljnih problema. Policija je saopštila da je uhapšeno najmanje 16 osoba zbog različitih prekršaja, dok je na Hornsi Roudu došlo do napada nožem. Povređeni muškarac hitno je prebačen u bolnicu, a policija je nakon incidenta pojačala ovlašćenja za pretres i kontrolu okupljenih.

Zbog nezapamćene gužve čak je i stanica Finsberi Park morala privremeno da bude zatvorena, dok su baklje i pirotehnika izazvale nekoliko intervencija vatrogasaca. Jedan hotel pretrpeo je manju štetu nakon što je zalutala baklja izazvala požar na spoljašnjem delu objekta.

Posebno impresivno bilo je to što je parada održana manje od 24 sata nakon bolnog poraza Arsenala od PSŽ-a u finalu Lige šampiona. Ipak, to nije sprečilo navijače da naprave spektakl za pamćenje. Kapiten Martin Edegor ponosno je nosio pehar Premijer lige, dok je Deklan Rajs sa vrha autobusa poručio navijačima da se Arsenal naredne sezone vraća po još trofeja.

Mnogi britanski mediji i navijači već tvrde da je reč o jednoj od najvećih, a možda i najvećoj fudbalskoj paradi ikada viđenoj na Ostrvu. Procene broja prisutnih kreću se od 800.000 do više od milion ljudi, a pojedini izvori pominju i znatno veće brojke.

Jedno je sigurno - London će dugo pamtiti dan kada je Arsenal obojio grad u crveno.