Na "Emiratima" nema mesta za sentimentalnost!

Iako je Arsenal iza sebe ostavio sezonu koja je vratila osmeh na lica navijača, engleski mediji pišu da Mikel Arteta sprema veliku rekonstrukciju ekipe. Nekoliko važnih prvotimaca moglo bi da napusti klub već ovog leta, dok uprava paralelno radi na dovođenju zvučnih pojačanja i najvećih talenata evropskog fudbala.

Kako stvari stoje, pred Tobdžijama je jedan od najuzbudljivijih prelaznih rokova u poslednjih nekoliko godina.

Prema informacijama sa Ostrva, Arteta želi da dodatno ojača tim na čak četiri ključne pozicije - levom krilu, u samom špicu napada, na desnom beku i u veznom redu. Međutim, da bi ostvario sve planove, Arsenal će morati da napravi ozbiljan prostor u budžetu.

Zbog toga su se na listi potencijalnih odlazaka našla neka veoma zvučna imena. Engleski mediji tvrde da bi klub mogao da sasluša ponude za Gabrijela Žesusa, Bena Vajta, Gabrijela Martinelija i Leandra Trosara, igrače koji su godinama imali važnu ulogu u Artetinom sistemu.

Posebno bi odlazak Martinelija ili Trosara predstavljao veliko iznenađenje za navijače, s obzirom na njihov doprinos u prethodnim sezonama.

Istovremeno, Arsenal bi mogao da zaradi i na drugim poslovima. Ekvadorski reprezentativac Pjero Hinkapije, koji je stigao kao jedno od važnijih pojačanja iz Bajer Leverkuzena, navodno se našao na radaru Barselone. Ukoliko Katalonci krenu u konkretnu akciju, Tobdžije bi mogle vrlo brzo da vrate uloženi novac i ostvare ozbiljan profit.

Kada su dolasci u pitanju, lista želja je impresivna.

Među imenima koja se povezuju sa Arsenalom nalazi se zvezda Aston Vile Morgan Rodžers, kao i tandem Njukasla Tino Livramento i Sandro Tonali. Posebnu pažnju privlači i situacija oko Julijana Alvareza i Markusa Rašforda, čije bi budućnosti mogle da zavise od poteza Barselone na tržištu.

Ali Arsenal ne razmišlja samo o sadašnjosti.

Skauti londonskog kluba već neko vreme prate Viktora Valdepenjasa, jednog od najvećih talenata Real Madrida, dok se istovremeno vodi prava bitka sa Mančester junajtedom za potpis Džeremija Monge, 16-godišnjeg dragulja Lestera kojeg mnogi smatraju budućom zvezdom engleskog fudbala.

Sve ukazuje na to da će leto na "Emiratima" biti izuzetno burno. Arteta želi tim sposoban da napadne sve trofeje, a to znači da niko nije potpuno siguran. Ako su navodi britanskih medija tačni, Arsenal bi za samo nekoliko meseci mogao da izgleda potpuno drugačije nego danas.