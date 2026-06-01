Selektor fudbalske reprezentacije Australije Toni Popović objavio je danas konačan spisak od 26 igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Popović je na spisak uvrstio i 22-godišnjeg Kristijana Volpata, koji je neposredno pred Mundijal odlučio da nastupa za Australiju, a ne za Italiju.

Preokret

On je još 2022. godine odbio poziv Australije za Mundijal u Kataru, jer je verovao da može da dogura do seniorske reprezentacije Italije i nije želeo da "prenagli odluku". Tada je otvoreno poručivao da je spreman da čeka šansu među Azurima.

U međuvremenu je nastupao za mlađe selekcije Italije, uključujući U21 tim, ali nikada nije dobio poziv u seniorsku reprezentaciju.

Preokret se dogodio praktično pred Mundijal. Australijski savez je ponovo stupio u kontakt sa njim, FIFA je krajem maja odobrila promenu sportskog državljanstva, a Volpato je ekspresno priključen kampu Australije u Los Anđelesu. Samo nekoliko dana kasnije našao se na konačnom spisku Tonija Popovića za Svetsko prvenstvo.

Posebnu pažnju izazvala je činjenica da je do promene došlo nakon još jednog velikog neuspeha Italije, koja nije uspela da se plasira na Mundijal. Mnogi australijski i britanski mediji upravo u tome vide jedan od ključnih razloga za Volpatov zaokret.

Spisak

Kapiten Met Rajan, koji ima 104 nastupa u nacionalnom dresu, i Metju Leki igraće na svom četvrtom Svetskom prvenstvu, čime su izjednačili australijski rekord koji su držali Tim Kejhil i Mark Miligan.

"Ono što imamo je mnogo entuzijazma i mnogo talenta. Hoće li biti bolji za četiri ili osam godina? Bez sumnje, ali to ne znali da nisu dovoljno dobri sada", rekao je Popović.

Na spisku selektora Australije je i nekadašnji fudbaler Crvene zvezde Miloš Degenek.

Australija će pred početak Svetskog prvenstva odigrati još jednu pripremnu utakmicu, protiv Švajcarske u San Dijegu.

Fudbalska reprezentacija Australije igraće u Grupi D protiv Turske, SAD i Paragvaja.

Svetsko prvenstvo u Meksiku, SAD i Kanadi igra se od 11. juna do 19. jula.

Sastav Australije:

Golmani: Met Rajan, Patrik Bič, Pol Izo

Odbrana: Aziz Behič, Džordan Bos, Kameron Berdžes, Alesandro Čirkati, Miloš Degenek, Džejson Gerija, Lukas Herington, Džejkob Italijano, Hari Sutar, Kaj Trevin

Vezni red: Kameron Devlin, Džekson Irvin, Konor Metkalf, Metju Leki, Pol Okon-Engstler, Ejden O'Nil

Napad: Ajdin Hrustić, Nestori Irankunda, Aver Mabil, Mohamed Ture, Nišan Velupilaj, Kristijan Volpato, Tete Jengi.