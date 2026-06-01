Selektor fudbalske reprezentacije Meksika Havijer Agire saopštio je danas spisak igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Agire je potpuno rekonstruisao tim koji je doživeo neuspeh u Kataru 2022. godine i nije uspeo da se prođe grupu prvi put od 1978. godine.

Izabrao je 13 igrača koji nisu bili deo tima na prošlom Svetskom prvenstvu, a najzanimljiviji od svih je 17-godišnji vezni igrač Hilberto Mora koji bi mogao da postane najmlađi Meksikanac koji je nastupio na Svetskom prvenstvu.

Među veteranima koji se vraćaju nakon razočaravajućeg nastupa u Kataru je golman Giljermo Očoa, koji će igrati na svom šestom Sveskom prvenstvu.

Meksiko, koji je u nizu od sedam utakmica bez poraza, ima još jednu proveru pred početak Svetskog prvenstva, protiv Srbije. Taj deul je na programu 5. juna od 4.00. ; Fudbalska reprezentacija Meksika će Svetsko prvenstvo otvoriti utakmicom protiv Južne Afrike 11. juna, a potom će igrati protiv Južne Koreje i Češke.

Svetsko prvenstvo u Meksiku, SAD i Kanadi igra se od 11. juna do 19. jula.

Sastav Meksika za Svetsko prvenstvo:

Golmani: Raul Ranhel, Giljermo Očoa, Karlos Asevedo;

Odbrana: Hesus Galjardo, Hoan Vaskes, Israel Rejes, Sesar Montes, Horhe Sančes, Mateo Čaves;

Vezni red: Edson Alvares, Erik Lira, Alvaro Fidalgo, Hilberto Mora, Brajan Gutijeres, Luis Romo, Orbelín Pineda, Aleksis Vega, Obed Vargas, Luis Čaves;

Napad: Roberto Alvarado, Santjago Himenes, Raul Himenes, Hulijan Kinjones, Armando Gonzales, Giljermo Martines, Sesar Uerta.

Beta