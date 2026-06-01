NEOČEKIVAN PROBLEM PRED START MUNDIJALA: Jedna reprezentacija odložila put na Svetsko prvenstvo - evo i zbog čega!
Fudbalska reprezentacija Južne Afrike odložila je putovanje za Meksiko zbog problema sa vizama, samo 11 dana pre početka Svetskog prvenstva.
Ova selekcija je trebalo u nedelju da otputuje u Meksiko kako bi započela pripreme za turnir.
Južna Afrika duelom protiv domaćina Meksika otvara predstojeći Mundijal u Meksiko Sitiju 11. juna.
Ministar sporta Južne Afrike Gejton Mekenzi nazvao je situaciju sramotnom i zatražio od tamošnjeg fudbalskog saveza izveštaj i istakao da se moraju preduzeti mere protiv onih koji su odgovorni za takvu situaciju.
"Ispadamo budale", rekao je on.
Kasnije je na mreži X objavio da će tim otputovati danas za Meksiko.
"Svi igrači su dobili vize za putovanje u SAD, a ostali su pomoćni trener, lekar tima, šef obezbeđenja i jedan analitičar. Čarter će krenuti u ponedeljak", rekao je Mekenzi.
Pored duela sa Meksikom, reprezentacija Južne Afrike će u Grupi A Svetskog prvenstva igrati još sa Češkom i Južnom Korejom.
Kurir Sport / Sportske.net
