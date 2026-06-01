Kristijan Belić je stigao na pozajmicu u Makabi iz AZ Alkmara na početku sezone, a klub iz Tel Aviva je odlučio da ga zadrži.

Makabi je aktivirao opciju otkupa ugovora i za 1.300.000 evra potpisao Srbina, piše “Sport 5”.

Kristijan Belić Foto: ANP / Alamy / Alamy / Profimedia, Starsport/Srđan Stevanović

Belić je parafirao ugovor na tri godine, s tim što je suspendovan na osam utakmica zbog sukoba u meču finala kupa protiv Hapoel Ber Ševe, pa će propustiti početak sezone.

AZ Alkmar ga je u januaru 2024. godine kupio iz Partizana za 4.000.000 evra, ali se u dresu holandskog kluba niej najbolje snašao, dok je u Makabiju sasvim druga priča.

Kristijan Belić pao u nesvest