Poznato je čiji dres će nositi Kristijan Belić.
KRISTIJAN BELIĆ POTPISAO! Evo gde će Srbin igrati naredne sezone!
Kristijan Belić je stigao na pozajmicu u Makabi iz AZ Alkmara na početku sezone, a klub iz Tel Aviva je odlučio da ga zadrži.
Makabi je aktivirao opciju otkupa ugovora i za 1.300.000 evra potpisao Srbina, piše “Sport 5”.
Kristijan Belić Foto: ANP / Alamy / Alamy / Profimedia, Starsport/Srđan Stevanović
Belić je parafirao ugovor na tri godine, s tim što je suspendovan na osam utakmica zbog sukoba u meču finala kupa protiv Hapoel Ber Ševe, pa će propustiti početak sezone.
AZ Alkmar ga je u januaru 2024. godine kupio iz Partizana za 4.000.000 evra, ali se u dresu holandskog kluba niej najbolje snašao, dok je u Makabiju sasvim druga priča.
Kurir Sport / Sportske.net
