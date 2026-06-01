MI SMO DOŠLI DA IGRAMO FUDBAL, ALI... Neočekivane reči Andrije Živkovića posle FIJASKA protiv Zelenortskih Ostrva: Momci su fenomenalni, idemo u DOBROM SMERU?!
Kapiten Srbije u junskom prozoru Andrija Živković smatra da ekipa ide u dobrom smeru i da je potrebno strpljenje.
Reprezentacija Srbije izgubila je od Zelenortskih Ostrva rezultatom 3:0, a potom je otputovala jutros iz Lisabona za Madrid odakle sledi višečasovni let do Meksiko Sitija, odnosno Toluke gde se Orlovi 5. juna (u noći između četvrtka i petka, srednjeevropsko vreme 04,00) sastaju sa jednim od domaćina predstojećeg Mundijala.
Srbija je u prvoj proveri u Lisabonu poražena od Zelenortskih ostrva, a posle meča izjavu za medije dao je kapiten Andrija Živković.
"Jako teška utakmica zbog nezgodnog termina i završetka sezone. Borili smo se, dali maksimum u ovom trenutku, ali nažalost nismo uspeli da ostvarimo cilj koji smo imali pre meča. Rival je bio spreman, videlo se da je pred njima u tom smislu veliko takmičenje. Mi smo došli ovde da igramo fudbal, ali zaista je težak termin, ni teren nije bio najbolji. Najvažnije da smo dali maksimum. Moram da kažem da su momci fenomenalni, dobra jedna grupa, svi su željni rada i dokazivanja, raduje me to. Za sve treba vremena, ali idemo u dobrom smeru, mnogo rada je pred nama. Što se mene tiče, dobio sam jedan jak udarac, radi se o već povređenom delu tela zbog čega sam morao da pauziram, tako da sam razgovarao sa selektorom i neću moći da odgovorim izazovima meča u Meksiku. Liga nacija i Grčka? Radujem se tom susretu, verujem naravno da ćemo ostvariti pobedu i dobro početi predstojeći ciklus Lige nacija", rekao je Andrija Živković.
Kurir Sport / Sportske.net
BONUS VIDEO: