"Jako teška utakmica zbog nezgodnog termina i završetka sezone. Borili smo se, dali maksimum u ovom trenutku, ali nažalost nismo uspeli da ostvarimo cilj koji smo imali pre meča. Rival je bio spreman, videlo se da je pred njima u tom smislu veliko takmičenje. Mi smo došli ovde da igramo fudbal, ali zaista je težak termin, ni teren nije bio najbolji. Najvažnije da smo dali maksimum. Moram da kažem da su momci fenomenalni, dobra jedna grupa, svi su željni rada i dokazivanja, raduje me to. Za sve treba vremena, ali idemo u dobrom smeru, mnogo rada je pred nama. Što se mene tiče, dobio sam jedan jak udarac, radi se o već povređenom delu tela zbog čega sam morao da pauziram, tako da sam razgovarao sa selektorom i neću moći da odgovorim izazovima meča u Meksiku. Liga nacija i Grčka? Radujem se tom susretu, verujem naravno da ćemo ostvariti pobedu i dobro početi predstojeći ciklus Lige nacija", rekao je Andrija Živković.