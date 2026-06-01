Jan Oblak bi ovog leta mogao da napusti Atletiko Madrid!

Marka je otkrila da će Atletiko poštovati svaku odluku slovenačkog golmana, koji je zaslužio da bira najbolje rešenje za nastavak karijere.

Marka ističe da Oblak ima ugovor do leta 2028. godine, jedan je od najplaćenijih sa godišnjim primanjima od 10.000.000 evra, a pojedine struje unutar kluba nemaju ništa protiv rastanka sa njim u slučaju prave ponude.

Jan Oblak protiv Real Madrida

U prilog tome verovatno ide i čijenica da je Huan Muso branio odlično tokom Oblakovog odsustva zbog povrede, iako Aregentinac nije mlad, ima 32 godine i tek je pretprošlog leta stigao iz Atalante.

Oblak navodno ima unosne ponude iz Saudijske Arabije, a nije tajna da je svojevremeno bio velika želja brojnih premijerligaša.

Slovenac ima 33 godine, obeležio je jednu neverovatnu eru u Atletiku, u koji je stigao još leta 2014. iz Benfike za 16.000.000 evra.

Podsetimo, ovog leta je već otišao Antoan Grizman, u Orlando siti, a sve su glasnije glasine da će Hulijan Alvarez na kraju, ipak, završiti u Barseloni.

