Fudbaler Crvene zvezde i reprezentativac Austrije, Marko Arnautović, govorio je za "ORF" i najavio da će mu predstojeće Svetsko prvenstvo biti poslednje u dresu nacionalnog tima.

- Postigao sam sve što sam mogao sa reprezentacijom i mislim da je pravi trenutak da se ode kada je najlepše - rekao je on, pa dodao:

- Igrao sam tri Evropska prvenstva, ali karijeru želim da završim na Mundijalu.

Marko Arnautović u dresu Austrije Foto: GEORG HOCHMUTH / AFP / Profimedia, Severin Aichbauer / AFP / Profimedia

Istakao je Arnautović da ne želi da krene putem Lionela Mesija i Manuela Nojera koji su, ipak, odlučuli da se vrate u reprezentaciju nakon što su Argentina i Nemačka obezbedile plasman na Mundijal.

- Možda bih mogao da pustim momke da se muče u kvalifikacijama, a onda da dođem kao pojačanje za završni turnir. Šalim se. To je to, završena je priča. Odlučio sam i nema povratka - zaključio je Marko Arnautović.

Arnautović je za reprezentaciju debitovao 2008, odigrao je 132 utakmice i postigao 47 golova.

