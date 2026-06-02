KRAJ JEDNE ERE! Legenda Premijer lige rekla zbogom fudbalu posle 24 godine!
Fudbalski svet ostao je bez jednog od svojih najprepoznatljivijih ratnika!
Bivši engleski reprezentativac Džejms Milner saopštio je da posle 24 sezone u Premijer ligi završava fudbalsku karijeru.
Milneru je istekao ugovor nakon što je poslednje tri sezone proveo u Brajtonu.
"Imao sam sreće da doživim neke nezaboravne trenutke, od borbe za opstanak do osvajanja trofeja, igranja u Evropi i predstavljanja svoje zelje na dva Evropska i dva Svetska prvenstva", naveo je 40-godišnji Miler u objavi na društvenim mrežama.
"Ali više od svega, ljudi i prijateljstva koja sam stekao tokom karijere su ono što ću zauvek negovati", dodao je on.
Milner je igrao za šest klubova u Premijer ligi, a u februaru je oborio rekord po broju nastupa u tom takmičenju. Karijeru završava sa ukupno 658 odigranih utakmica u Premijer ligi.
On je karijeru započeo u Lidsu, gde je debitovao u Premijer ligi kao 16-godišnjak 2002. godine. Takođe je igrao za Njukasl, Aston Vilu, Mančester siti i Liverpul.
Milner je osvojio tri titule u Premijer ligi - dve sa Mančester sitijem i jednu sa Liverpulom. Takođe je pomogao klubu sa Enfilda da osvoji Ligu šampiona 2019. godine.
Za Englesku je debitovao 2009. godine i završio je reprezentativnu karijeru sa 61 nastupom.