Fudbalski svet ostao je bez jednog od svojih najprepoznatljivijih ratnika!

Bivši engleski reprezentativac Džejms Milner saopštio je da posle 24 sezone u Premijer ligi završava fudbalsku karijeru.

Milneru je istekao ugovor nakon što je poslednje tri sezone proveo u Brajtonu.

"Imao sam sreće da doživim neke nezaboravne trenutke, od borbe za opstanak do osvajanja trofeja, igranja u Evropi i predstavljanja svoje zelje na dva Evropska i dva Svetska prvenstva", naveo je 40-godišnji Miler u objavi na društvenim mrežama.

"Ali više od svega, ljudi i prijateljstva koja sam stekao tokom karijere su ono što ću zauvek negovati", dodao je on.

Milner je igrao za šest klubova u Premijer ligi, a u februaru je oborio rekord po broju nastupa u tom takmičenju. Karijeru završava sa ukupno 658 odigranih utakmica u Premijer ligi.

On je karijeru započeo u Lidsu, gde je debitovao u Premijer ligi kao 16-godišnjak 2002. godine. Takođe je igrao za Njukasl, Aston Vilu, Mančester siti i Liverpul.

Milner je osvojio tri titule u Premijer ligi - dve sa Mančester sitijem i jednu sa Liverpulom. Takođe je pomogao klubu sa Enfilda da osvoji Ligu šampiona 2019. godine.

Za Englesku je debitovao 2009. godine i završio je reprezentativnu karijeru sa 61 nastupom.