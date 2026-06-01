Selektor fudbalske reprezentacije Meksika Havijer Agire saopštio je danas spisak igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Agire je potpuno rekonstruisao tim koji je doživeo neuspeh u Kataru 2022. godine i nije uspeo da se prođe grupu prvi put od 1978. godine.

Izabrao je 13 igrača koji nisu bili deo tima na prošlom Svetskom prvenstvu, a najzanimljiviji od svih je 17-godišnji vezni igrač Hilberto Mora koji bi mogao da postane najmlađi Meksikanac koji je nastupio na Svetskom prvenstvu.

Među veteranima koji se vraćaju nakon razočaravajućeg nastupa u Kataru je golman Giljermo Očoa, koji će igrati na svom šestom Sveskom prvenstvu.

Prolsavljeni golman reprezentacije Meksika - Giljermo Očoa

Meksiko, koji je u nizu od sedam utakmica bez poraza, ima još jednu proveru pred početak Svetskog prvenstva, protiv Srbije. Taj deul je na programu 5. juna od 4.00.

Fudbalska reprezentacija Meksika će Svetsko prvenstvo otvoriti utakmicom protiv Južne Afrike 11. juna, a potom će igrati protiv Južne Koreje i Češke.

Svetsko prvenstvo u Meksiku, SAD i Kanadi igra se od 11. juna do 19. jula.

Sastav Meksika za Svetsko prvenstvo:

Golmani: Raul Ranhel, Giljermo Očoa, Karlos Asevedo;

Odbrana: Hesus Galjardo, Hoan Vaskes, Israel Rejes, Sesar Montes, Horhe Sančes, Mateo Čaves;

Vezni red: Edson Alvares, Erik Lira, Alvaro Fidalgo, Hilberto Mora, Brajan Gutijeres, Luis Romo, Orbelín Pineda, Aleksis Vega, Obed Vargas, Luis Čaves;

Napad: Roberto Alvarado, Santjago Himenes, Raul Himenes, Hulijan Kinjones, Armando Gonzales, Giljermo Martines, Sesar Uerta.

Kurir Sport / Sportske.net

