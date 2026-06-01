Ansu Fati će uskoro postati član Monaka, koji će aktivirati klauzulu od 11.000.000 evra za njegov otkup.

Kao što je najavljeno, a danas potvrđeno od Fabricija Romana, Monako je posle jednogodišnje pozajmice odlučio da otkupi Fatijev ugovor od Barselone, kojoj sleduju i procenti od narednog transfera.

Ansu Fati je tako po prvi put u karijeri van platnog spiska Barselone, u kojoj je ponikao i za čiji je prvi tim debitovao još kao 16-godišnjak kod Ernesta Valverdea. Bio je projektovan kao zamena za Lionela Mesija, čak je nasledio i njegovu "desetku" leta 2021, ali su povrede doslovno stopirale njegov razvoj i ogroman potencijal.

Fati je išao na pozajmicu i u Brajton, ali je i tamo kuburio sa povredama, a prethono je kao član Barselone morao na tri operacije kolena.

Ansu Fati u dresu Monaka

Fati je u dresu Barselone ukupno odigrao 123 utakmice, dao je 29 golova i dodao 10 asistencije, dok je ove sezone za Monako odigrao 30 mečeva uz 12 pogodaka.

Svojevremeno je još 2020. godine debitovao za Španiju, dao je dva gola na 10 utakmica, ali su pomenute povrede stopirale i njegove nastupe za nacionalni tim.

Fati sada ima šansu da se potpuno vrati u ritam, ali mu je preko potrebno da igra u kontinuitetu i bez povreda.

Verovali ili ne, Fati ima tek 23 godine i pred njim bi mogla da bude još duga karijera, ako sve povrede i probleme uspe da ostavi iza sebe.

Što se tiče Barselone, pomenutih 11.000.000 evra nije jedina dobra vest, već i činjenica da je Fatijeva plata takođe oslobodila deo budžeta za pojačanja.

Očekuje se da posle Entonija Gordona, Barsa uskoro dovede i Bernarda Silvu, no, pre toga mora da ode još neko, izvesno da će to biti Mark Kasado i Roni Bardži.

Kurir sport / Sportske.net

