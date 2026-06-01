PREDRAG MIJATOVIĆ PODNEO NEOPOZIVU OSTAVKU: "Ne mogu dalje pod ovim principima"
Nisam bio shvaćen...
- Nisam shvaćen na najbolji mogući način. Možda u percepciji svih ljudi, jer ne treba zaboraviti činjenicu da ta prva utakmica protiv Čukaričkog je bila apriori vau. Sve do momenta kad sam iskazao svoje lično mišljenje. I dalje mislim i smatram da stadioni i bilo kakve druge hale ili bilo šta, apsolutno nisu platforme za priču o bilo čemu. Dolazim na stadion, dolazim u halu da navijam za klub, a onda posle toga van stadiona svi imamo svoje mišljenje. To su mi navijači najviše zamerili, zašto? Takva je situacija u društvu, podela u društvu, možemo da pričamo o tome dva dana i dve noći. Od tog Čukaričkog, do dana današnjeg, euforije i toga da sam ja legenda i zviždanja meni, jeste jako čudno. Tu ima svega pomalo. I situacije u društvu i svega u poslednjih godinu i po dana, ima mojih grešaka. Mnogi ljudi su kod smene Blagojevića je bila da je greška, ja smatram da nije bila. Sad ti koji su me kritikovali su priznali svoju grešku, skoro svi. I dalje tvrdim da je Srđan, bez obzira na njegove kvalitete i trenerske i ljudske, mislim da se nije snašao što se tiče ambicije Partizana i hrabrosti i svega što Partizan treba da ima. Mogli bi da pričamo tri dana i tri noći - rekao je Predrag Mijatović.
Ne bismo ni došli da je situacija bila idealna
- Kako je Gordan Petrić rekao, ne bismo dobili šansu da uđemo u klub da je situacija bila sjajna. Tad je situacija bila neodrživa i ušli smo. Sad je neodrživa iz moje tačke gledišta, ja se distinciram, da sagledam situaciju sa distance, počeli smo da srljamo, počelo je sve na silu. To nije Partizan. Po meni najveći klub u ovom regionu, najvažniji je Partizan, slažem se. Sve ostalo je varijacija na temu, da li neko ima nekakav interes, a da to nije interes Partizana. Ne znam. Da li neko radi pravilno? Ne znam.
- Nije logično da neko ko je zadužen za sportski projekat je izbačen iz svega i da mu se ne daju informacije. Na sreću s nekima od vas imam dobar odnos i kažete mi nešto što je istina - dodao je Mijatović.
Želeo sam da budem predsednik
- Biću iskren i reći ću da jesam, evo i zašto. Usmeni dogovor je bio Rasimov i moj, da kad prođe izvesno vreme koje je prošlo, sednemo i razmotrimo tu mogućnost. Nije to bio prioritet, tri puta sam bio sa Rasimom u prethodnih nekoliko nedelja, ali nismo mogli da se dogovorimo. Ja sam imao viziju Partizana koji mora da ide napred. Imao sam i nisam izgubio ambiciju. Nije ovo moj kraj, ja se samo povlačim iz jedne neodržive situacije, jer se slažem sa Rasimom da ovo nije održivo sa mnom unutra. A da se povlačim i da me ne interesuje Partizan, ne! To je obaveza svih partizanovaca - kaže Mijatović.
O tome neću da pričam...
- Nije poenta da li je veća ili manja podrška ili si nepodržan. Ja nisam imao prilike na ovoj sednici Skupštine da iskažem moj plan. Sportski prvenstveno, iako znate da su me dotakle razne teme za koje sam mislio da se neću suočiti. Kao što je finansijska situacija, reprogram duga, da se ne ponavljam o struji, vodi... Nekako sam se i u sportskom delu i onom drugom se namestilo da se bavim tim stvarima. Nisam imao priliku da izložim moj plan za budućnost, ne bih ni ovom prilikom šta bi bilo kad bi bilo. Nisam tu, neću se baviti. To će raditi drugi ljudi, bolje da pitate njih. O tome ne bih pričao - dodao je Predrag Mijatović.
O Bibarsu Nathu
- Ja sam sa njim još prošle godine kad je renovirao ugovor kad je prihvatio da spusti platu i to za skoro 50 odsto i pokazao svoju veličinu i kao čovek i kao partizanovac i to je dobra ideja. Neću je implementirati, jer neću biti u klubu. Ko god bude radio, apsolutno mislim da Natho sa svojom karijerom koju je napravio je dobro došao i može da pomogne, pogotovo kad treba neke vrednosti Partizana vratiti nazad. Ja bih računao na njega, ali desilo se da neću biti tu - otkriva Mijatović.
Da li se kajete zbog dolaska u Partizan?
- Lepo pitanje, očekivao sam. Ne kajem se nijednog sata vremena provedenog na stadionu i svemu onome što se izdešavalo u oktobru do dana današnjeg. Sa svim tim teškim situacijama, manje teškim. Bili smo jesenji prvaci, ne treba da smo gurnuli mlad tim, da je vrednsot tog tima bila manja. Mnogo lepih stvari. Rezultat definiše i rezultat kreira tu budućnost. Da me pitate, opet bih to uradio, bez obzira na iskustvo koje sam imao. Samo sam pokušao da nekako, na neki moj način približim taj evropski fudbal našim tendencijama. Nije srpski fudbal u procvatu, kako ligaški, tako i nacionalni tim. Ja sam član jednog borda koji se zove UEFA fudbalski bord, gde se diskutuju te teme i nove tendencije i sudijske odluke i shvatam kad god odem tamo, da smo daleko od tih novih tendencija koje moraju da dođu i doći će ovde. Jednostavno sam pokušao da to na neki način implementiram. Nekad grublje, nekad nerazumljivo za vas, za navijače. Ali, to je moj način funkcionisanja. Mislim da navijači, pa i mediji morate da znate ono što ljdui misle. Nemam nikakav problem.
- Ovde među vama ima ljudi koji su me od starta kritikovali, nekad je bilo grublje na druge teme kad nema veze. Nisam zlopamtilo, fudbal ide dalje. Razumem svakog navijača, razumem i sebe. Na utakmicama je bila obaveza da ne pustim legendu kao što je Natho, da ga pustim, iako sam znao da će biti malo te gorčine ili tog opozita prema meni. Nisam mogao da mu dopustim da mu neko drugi da tu nagradu. Moramo se oprostiti kao veliki klub, bez obzira na to šta će neko da kaže. Doživeo sam neprijatnost i to jednu od najvećih u karijeri. To je prošlo. Kritike navijača su dovoljne, u tom trenutku sam procenio da treba da uradim. Rasim i Milka nisu došli na utakmicu, Danko je bio, ali nije uzeo inicijativu da to uradi. Moja ljudskost i fudbalska veličina van granica ove zemlje, nego ovde, nalagala da to uradim. Iako sam bio svestan šta će se desiti. Tog dana je bio taj protest, sve je išlo u tom pravcu. Kako da ostavimo tu legendu kluba, ko da uradi to? To rade predsednici klubova, uglavnom u velikim klubovima to radi predsednik. Bez obzira na sve. Bio sam svestan, to mi je jedan od težih momenata u fudbalskoj karijeri. To su stvari koje se dešavaju. Desila se meni - kaže Mijatović.
Nisam pogrešio sa smenom Blagojevića
- Ja sam uvek bio transparentan i malo sam se pobunio, prodiskutovao da ne treba to da bude tajno. Došli smo u klub pre godinu i po dana, dve, propagiramo tu otvorenost, kad se pogreši digne se ruka. To je fer-plej. Nekad date gol, nekad promašite šansu, nije to problem. Napravio sam puno grešaka, ali to ću lako odgovoriti. Smatram da smena Srđana Blagojevića nije bila moja greška, već pravi potez za Partizan. Svi to znamo, iako će neko imati nešto protiv.
- Slažem se da zamena za Blagojevića nije bio pun pogodak, da ne ulazimo u detalje. Priznajem greške, takav sam čovek. Pogrešio sam sa ne dobro pogođenim izborom posle Blagojevića, ali sam pogodio sa predlogom smene Srđana Blagojevića, jer je druga etapa pokazala da smo sa drugog mesta otišli na treći. Svestan sam svojih grešaka. Ko radi, taj i greši. Ko donosi odluke, taj i greši. Sećate se penala onog, ko šutira penal, on može da pogodi prečku. Ko ne šutira penla, nema odgovornost - ističe Mijatović.
Trebalo je da odem pre 4 meseca
- Skupština i situacija od danas posle podne su uticali. Trebalo je odluku da donese pre 4 meseca kad sam preglasan. Neko ko je igrao fudbal, pa vodio sportski deo jednog od najvećih klubova na svetu... Shvatio sam da moj glas ima specifičniju težinu. Glas jednog političara koji je predsednik kluba Rasima Ljajića, glas Milke Forcan koja ne znam da li se ikada bavila vođenjem bilo kakve sportske organizacije, glas Vojina Lazarevića koji nije bio na UO, nije bio ni danas, već je delegirao nekog... Ajde Danka neću tu da stavim, igrao je fudbal... Potpuno mi je nejasno da taj upravni odbor vrati trenera kog smo otpustili. Tada je trebalo da podnesem ostavku - kaže Mijatović.
Izlaganje Mijatovića
- Dobar dan svima, dobro nam došli. Nije ova sala toliko strana. Da pređemo na stvar. Predsednik kluba je rekao u svom obraćanju šta se dogodilo na Skupštini, mislim da je bilo dobrih i konstruktivnih diskusija da Partizanu bude bolje, da primimo poruke i odlučimo šta ćemo i kako ćemo u kom pravcu. Kao što znate svi članovi uprave su dobili poverenje Skupštine i to je ono što me jako brine.
- Slušao sam konferenciju za novinare predsednika Rasima Ljajića i slažem se donekle u njegovim stavovima da treba krenuti nekim drugim pravcem, treba misliti na Partizan, treba uraditi sve da se nekakve relacije, da se situacije koje su se dešavale poslednja četiri meseca srede. Ja iz mog iskustva i svega što se dogodila i tih Upravnih odbora gde sam preglašavan sa 4:1, to je objavljivano kao veliki rezultat. Pitam sebe, a pitam i vas, da li je to moguće?
- Ja lično mislim da to nije moguće. Ne zato što ja neću ili hoću, već Danko, Rasim, Milka. Mi smo pokazali nešto u poslednja četiri meseca što ne treba da bude Partizan. Mislim da ste i vi to iskoristili kao nekakvu temu, koju je svako na svoj način plasirao. Nešto što je vaš posao. Partizan je veliki klub da bi krenuli u tom pravcu. Odluku da napustim Upravni odbro sam trebao da odem pre četiri meseca, kad sam reka sputan da rešim i predložim stvari. Preglasan, to je ono što razmišljam u procesu od tri, četiri meseca. Nisam kao potpredsednik imao svoju odluku za sportsku odluku.
- Da li je to potpis igrača, neka prodaja. Moram naglasiti da u transferu Andreja Kostića sam saznao putem medija, to je nenormalno, neprofesionalno, to je za jedan Upravni odbor, da ne kažem bruka i sramota, ali neočekivano. Čekao sam ovu Skupštinu i negde bio taj koji je govorio da treba da se održi Skupština i vidimo ko ima, a ko nema poverenje. Dobio sam poverenje Skupštine, raduje me s jedne strane, a brine me jer posle četiri meseca tog nekog neslaganja, tog nekog našeg prepucavanja i svega ostaloga... Videli ste sve. To mi nekako čudno. Ništa to ne važi, sad smo okej, danas je novi dan. Ne znam kako da započnem novi dan.
- Hipotetički, Srđan Blagojević je naš trener i ima godinu dana ugovora. Ja mislim da Srđan Blagojević nije adekvatan trener za sportski projekat Partizana, to je moje mišljenje. U novembru sam ja inicirao njegovu smenu i svi su se složili. On je vraćen protiv moje odluke. Logika mi govori da moram da kažem da se slažem ili da kažem da predlažem neko novo rešenje. Zamislite da predložim novo rešenje i opet budem preglasan. Ne mogu da prihvatim nešto u šta ne verujem. Ne mogu da prihvatim sportski projekat za koji mislim da nije okej. Prepuštam da to ljudi rade koji znaju više, imaju iskustva nekom drugom. Da li je to ovaj Upravni odbor, on će morati da se širi. Po statutu kluba mora da ima pet ljudi, a onda definitivno, ja kao potpredsednik za sportska pitanja moram da podnesem ostavku. Ovo ne treba da ide dalje, mislim da treba da dovedu nekgo ko to bolje radi, ko ima drugačiju viziju i neko kome će ukazati poverenje.
Mijatović podneo neopozivu ostavku
- Ne mogu dalje pod ovim principima - rekao je Predrag Mijatović.
Ljajić o Mijatoviću
- Statut vrlo jasno kaže da je za razrešenje potreban 21 član koji bi glasao protiv. Nema tu nikakve dalje diskusije, to nije stvar slobodne interpretacije.
Moramo da poštujemo rezultate
- Ja mislim da moramo, moramo da poštujemo rezultate, u protivnom... Moramo da poštujemo, da je bilo gore i bolje, mora da se poštuje ishod. Moramo da svi menjamo ponašanje da dođemo do nečega što nas povezuje, a to je Partizan i interes. Mnogo posla očekuje Partizan, prozivka je uskoro, taj posao mora da se obavi i moramo da intenziviramo dogovore unutar članova UO - istakao je Ljajić.
Navijači najavili da će biti uzdržani
- Navijači su rekli da će da glasaju uzdržano. Neće da se opredeljuju. Pošto je tajno glasanje, ne znam ko je kako glasao, mogu samo da pretpostavljam. Navijači i predstavnici su rekli da će biti uzdržani - otkrio je Ljajić.
O raspravi sa Gordanom Petrićem
- Njegov predlog je bio da svi odemo, što nije loš predlog. Od toga ne bežim, za klub bi nabolje bilo da dođe nova garnitura ljudi, ali moramo da ih nađemo. Neće ih bela roda doneti. Neće se neki milijarder pojaviti... Najbolje bi bilo da dođe potpuno nova garnitura ljudi, to bi bilo teoretski dobro rešenje, ali te ljude teško da možete da nađete - ističe Ljajić.
Hoće li prestati rijaliti u Partizanu?
- Ne osećam nikakvu pobedu zbog broja glasova i to najiskrenije govorim. Bila bi to više nego pirova pobeda posle svega što se dešavalo. Pobeda bi bila ako nas glasovi nateraju da prestane rijaliti u FK Partizan. Svi su odrasli ljudi, niko nikom ne može da zabrani intervjue, trebalo bi što više da pospešujemo komunikaciju sa medijima. Trebalo bi da imamo transparentan odnos prema medijima i da što više ljudi sa vama komunicira. Nadam se da će ovo glasanje učiniti zrelijim i da ćemo izvući pouke - kaže Ljajić.
Biće promena
- Imamo najavu Vojislava Lazarevića da ne može da se posveti radu i aktivnostima u upravnom odboru. Za ostalo ne mogu da predvidim. Biće promena u smislu proširenja u upravnom odboru. Zbog toga bi sledeća Skupština trebalo da bude brzo. Nije nam cilj da formalno proširimo UO, već da ljudi koji dođu pomognu funkcionisanju FK Partizan - otkrio je Ljajić.
Reč o Srđanu Blagojeviću
- Skupština nije mesto da se pokaže ovo što ste vi govorili, čekalo se glasanje i ishod, videli smo kakav je ishod bio. Moramo da poštujemo rezultate, da li se sviđaju ili ne. Ishod mora da bude bazični temelj. Ja se nadam da ćemo u dogovorima i razgovorima da rešavamo preostala otvorena pitanja koja smo imali. Srđan Blagojević nije bio tema - ističe Ljajić.
Nije dobro ako ovo postane praksa...
- Ne mogu da se ponavljam, jasno je da smo probali ovim putem i videli smo gde smo stali. Moramo da menjamo model ponašanja, da uložimo dodatni napor, da nađemo model koji će biti u interesu Partizana. To znači da moramo da razgovaramo više, da se dogovaramo više i da usaglašavamo svako buduće rešenje. Nije dobro ako postane praksa da se prelasavamo. Doći ćemo do toga da se preglasamo na Skupštini upravnog odbora - kaže Rasim Ljajić.
Ko donosi konačne odluke?
- Nikome nije prijatno da se preglasava, to apsolutno ne daje rezultate. To podrazumeva bolju komunikaciju i razgovore, pre nego što dođe do glasanja. Ono ostaje kao mera da razreši neke situacije - dodao je Ljajić.
Bilo je i gorih situacija
- Bilo je gorih i težih situacija. Zadržavanje statusa "kvo" je najgore moguće rešenje, videli smo gde to vodi. Svako pojedinačno mora da uloži napor da se komunikacija popravi, unapredi i da ta komunikacija da praktične rezultate. Pre svega kada je donošenje odluka u pitanju - kaže Ljajić.
Mora da se nađe način komunikacije
- Mi moramo da tražimo načine funkcionisanja iz prostog razloga što je ovakvo stanje neodrživo, mora da se nađe način komunikacije, da se donesu najbolje odluke u interesu Partizana. Izjave su bile da ćemo poštovati svaku odluku članova Skupštine, možda će se one svideti nekome, a nekome neće, poštujući pravila koja važe za FK Partizan, moramo ove odluke da poštujemo kao bazične. Jasno je kako je funkcionisao klub do sada da to teško da može tako, mora da funkcioniše u interesu Partizana - dodao je Rasim Ljajić.
Ko odlučuje o transferima?
- Sportski sektor zadužen je za predloge, upravni odbor potvrđuje. Čekaju se predlozi sportskog sektora koji se tiču pojačanja i prodaje. Svaka odluka mora da prođe upravni odbor - rekao je Ljajić.
Rasim Ljajić: Svi ostaju
- Pretpostavljam da vas ne interesuje kako je tekla rasprava, već samo rezultati glasanja. Imali smo konstruktivnu i na momente polemičnu raspravu, izneti su različiti stavovi. Ono što je zajednički imenitelj je da je napravljen veliki rezultat u smislu stabilizacije kluba, da smo nezadovoljni plasmanom na tabeli i da nastavljamo proces stabilizacije kluba koji treba da se bori za titulu i da igra Evropu.
- Stavili smo na glasanje poverenje članova upravnog odbora i glasanje je bilo tajno, a nakon prebrojanih glasova mogu da vam saopštim pojedinačno rezultate.
Rasim Ljajić 30 za, 2 uzdržana, 3 protiv
Danko Lazović: 25 za, 3 uzdržana, 5 protiv
Predrag Mijatović: 11 za, 4 uzdržana, 20 protiv
Milka Forcan: 23 za, 4 uzdržana, 6 protiv
Vojislav Lazarević: 20 za, 3 uzdržana, 8 protiv
- Da bi neko bio razrešen članstva u upravnom odboru potreban je 21 glas protiv, a to nijedan član nije dobio tako da uprava ostaje u sazivu u kom je imenovan na prethodnoj Skupštini.
Obraća se Rasim Ljajić
