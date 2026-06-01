Najviše se pisalo o tuči između Orelijena Čuamenija i Federika Valverdea, posle koje je Urugvajac završio u bolnici.

Barselona - Real Madrid 2:0

Francuz je navodno preterao, a klub je zbog cele situacije sankcionisao oba igrača sa po 500.000 evra, što je najveća kazna u istoriji slavnog kluba.

Sve se dogodilo početkom maja, a sada je situaciju tokom priprema s francuskom reprezentacijom komentarisao Čuameni.

"Očigledno, neke stvari su se dogodile. To ste mogli da pročitate u medijima",rekao je Francuz.

Francuz je naglasio da su on i Valverde u dobrim odnosima.

"Sve je to preuveličano nakon što je dospelo u vesti. To izaziva veliku reakciju, pogotovo kada se piše o igračima Reala. Puno besmislica je napisano u medijima. Pročitao sam da sam ga udario, a to nije bio slučaj. Ne želim da ulazim u detalje, bitno mi je da klub zna šta se dogodilo."

Otkrio je i da nema problema s urugvajskim saigračem.

"Mnogo toga se dešava u svlačionici što ne dospe u medije. Život ide dalje. Fede i ja imamo zajednički cilj: da osvajamo trofeje s Real Madridom. Nema problema. Na ličnom nivou, s Valverdeom trenutno nema nikakvih problema", zaključio je Čuameni.