Nakon sednice Skupštine Partizana i glasanja Upravnog odbora, prvi čovek kluba Rasim Ljjajić osvrnuo se na aktuelna dešavanja i poručio da rezultate ne doživljava kao lični trijumf.

Na direktno pitanje Kurira, "da li će prekinuti ovaj rijaliti", Ljajić je rekao:

Rasim Ljajić na konferenciji za medije posle Skupštine FK Partizan

- Ne osećam nikakvu pobedu, iskreno. Posle svega što se dešavalo, bila bi to pirova pobeda. Pravi trijumf bio bi kada bi ovakvi rezultati i glasovi doveli do toga da prestane ono što smo gledali prethodnih meseci. Smatram da što više ljudi treba da ima mogućnost da javno iznese svoje mišljenje. Preterana centralizacija možda bi bila efikasnija za vođenje kluba, ali ne bi bila dobra za transparentnost i komunikaciju sa javnošću. Moramo imati otvoreniji odnos sa svima. Nadam se da će nas ovo glasanje učiniti zrelijim – poručio je.

Na pitanje šta mu je zamerio Gordan Petrić tokom Skupštine, objasnio je da je predlog nekadašnjeg trenera bio potpuna promena rukovodstva.

- Njegov predlog je bio da svi odemo. Ne mislim da je to loša ideja. Apsolutno ne bežim od toga i govorio sam o tome i pre ovih sukoba unutar kluba. Bilo bi dobro da dođe nova garnitura ljudi, ali je potrebno pronaći te ljude. Neće se pojaviti neki milijarder sa džakom para i preko noći rešiti sve probleme - zaključio je Ljajić.

