- Hipotetički, Srđan Blagojević je naš trener i ima godinu dana ugovora. Ja mislim da Srđan Blagojević nije adekvatan trener za sportski projekat Partizana, to je moje mišljenje. U novembru sam ja inicirao njegovu smenu i svi su se složili. On je vraćen protiv moje odluke. Logika mi govori da moram da kažem da se slažem ili da kažem da predlažem neko novo rešenje. Zamislite da predložim novo rešenje i opet budem preglasan. Ne mogu da prihvatim nešto u šta ne verujem. Ne mogu da prihvatim sportski projekat za koji mislim da nije okej. Prepuštam da to ljudi rade koji znaju više, imaju iskustva nekom drugom. Da li je to ovaj Upravni odbor, on će morati da se širi. Po statutu kluba mora da ima pet ljudi, a onda definitivno, ja kao potpredsednik za sportska pitanja moram da podnesem ostavku. Ovo ne treba da ide dalje, mislim da treba da dovedu nekgo ko to bolje radi, ko ima drugačiju viziju i neko kome će ukazati poverenje - rekao je Mijatović.