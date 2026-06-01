- Došao sam da pričam ovde sa vama potpuno otvoreno i transparentno da nema zadrški. Poštujem odluku Skupštine da smo svi prošli, ali pitam, zahvaljujem se svima. Ali pitam i Skupštinu, da li su oni bili prisutni ova četiri meseca dok se sve dešavalo? Tako možemo svi da prođemo, prošao sam milimetarski, da sam znao da je tako, glasao bih protiv sebe. Ništa ne mogu zameriti, zahvaliću se svima koji su glasali za mene, ali tresla se gora, rodio se miš. Neka frka, haos u Partizanu, a onda bude ta Skupština. Očekuješ da se desi nešto, a onda svi prođemo. Meni je to, iskreno da kažem, možda je to normalno ovde ali meni je to neodrživo. Da ne kažem nenormalno. Da ne idemo u nenormalizam, da idemo u prelazni rok šta je rekao Mijat, ajmo Upravni odbor, opet 4:1, pa opet velika pobeda na našem sajtu. Da ne bismo imali tih priča, povlačim se i distanciram. Dajem mesto nekom drugom. Da li imam ambicija da budem predsednik? Aposlutno da imam i mislim da će doći vreme za to. Možda ćemo nekako drugačije da se ponašamo, ali ću ostati ja sa mojom direktnošću i mojom konkretnošću i apsolutnom transparentnošću - dodao je Mijatović.