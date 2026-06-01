- Ja se nisam svađao sa navijačima Partizana. Tog dana na stadionu, svi ste bili tamo, nisam dobio uvrede na račun nekakvog mog rada, u smislu da smo treći ili nešto. To je bila tenzija koja se dešava u poslednjih godinu i po dana, dve. Tenzija te netrepeljivosti i te mržnje među ljudima. Ili si za ili si protiv. Svi mi imamo svoj stav, ja ga iskažem, ako treba da diskutujemo, hoćemo. Zašto ne bih mogao ja da imam drugi stav, a da to nema veze sa navijanjem i fudbalskim klubom? Moguće je. Ovde se dešavaju takve stvari. Toga sam svestan. Onog dana da nije bio taj protest, možda se to nije desilo. Da traže od mene da kažem zašto vičete to što vičete, Vučiću ovo, Vučiću ono... Mijate ovo, Mijate ono. Ako je to vezano za sport, okej, kritika. Ako to nema veze sa Partizanom, možda bi bilo najbolje da navijači Partizana, ali ne Jug, koji je stalno uz ekipu i koji je uvek tu. Nego taj Istok i deo Zapada, da se napravi jedna stvar, bili su plenumi u modi. Neka probaju i oni da vode klub. Ako ne mogu ni oni, sve je protkano politikom. Jedni te vređaju jer si podržao ili nisi podržao i to ne mogu da shvatim. Nikad se nisam svađao s njima. Mislim i da znam što me kritikuju - rekao je Mijatović.