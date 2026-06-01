IRAN SAOPŠTIO SPISAK: Ovi fudbaleri putuju na Mundijal!
Iran je objavio konačan spisak od 26 fudbalera za predstojeće Svetsko prvenstvo.
Selektor Amir Ghalenoei odredio listu koju predvodi kapiten i jedan od najiskusnijih igrača Alireza Jahanbakš, koji je za državni tim postigao 17 golova na 98 utakmica.
Još jedan važan član tima je Ehsan Hajsafi, kome nedostaju samo četiri nastupa da izjednači rekord legendarnog Javada Nekunama od 149 utakmica za reprezentaciju Irana.
Među ključnim igračima nalaze se i golman Alireza Beiranvand, defanzivac Milad Mohamadi, vezista Said Ezatolahi i napadač Mehdi Taremi.
Kompletan spisak Irana za Svetsko prvenstvo 2026. čine:
Golmani: Alireza Beiranvand (Traktor), Hosein Hoseini (Sepahan), Pajam Niazmand (Persepolis).
Odbrana: Danial Eiri (Malavan), Ehsan Hajsafi (Sepahan), Saleh Hardani (Esteglal), Hosein Kanani (Persepolis), Šoja Halilzadeh (Traktor), Milad Mohamadi (Persepolis), Ali Nemati, Omid Norafkan (Folad), Ramin Rezaian (Folad).
Vezni red: Ruzbeh Češmi (Esteghlal), Said Ezatolahi (Šabab Al Ahli), Mehdi Ghaedi (Al Nasr), Saman Godos (Kalba), Mohamad Gorbani (Al Vahda), Alireza Jahanbakš (Dender), Mohamad Mohebi (Rostov), Amir Mohamad Razaginia (Esteghlal), Mehdi Torabi (Traktor), Aria Jusefi (Sepahan).
Napadači: Ali Alipur (Persepolis), Denis Dargahi (Standard Lijež), Amirhosein Hoseinzadeh (Traktor), Šahrijar Moghanlu (Kalba), Mehdi Taremi (Olimpijakos).
Iran se nalazi u G grupi sa Novim Zelandom, Belgijom i Egiptom.
