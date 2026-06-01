.Predsednik Sudijske komisije Fifa i glavni čovek za suđenje Pjerluiđi Kolina istakao je da je osnovni cilj da se što više smanje prekidi koji narušavaju ritam utakmice.

Među najzapaženijim novinama nalazi se mogućnost dodeljivanja crvenog kartona igračima koji tokom sukoba ili rasprave sa protivnikom namerno prekrivaju usta rukom, dresom ili podlakticom kako bi sakrili sadržaj razgovora.

"Ako je u pitanju prijateljski razgovor, to je jedno. Ako je reč o konfliktnoj situaciji, onda je to potpuno druga priča", rekao je Kolina.

Sudije će takođe moći da pokažu crveni karton igraču koji demonstrativno napusti teren nezadovoljan odlukom arbitra.

Kako bi se ubrzala igra, uvedeno je i vizuelno odbrojavanje od pet sekundi prilikom izvođenja gol-auta i auta. Ukoliko golman ne izvede gol-aut pre isteka vremena, protivnički tim dobiće korner. Ako se aut ne izvede u predviđenom roku, lopta će biti dodeljena protivniku.

Igrači koji izlaze iz igre prilikom izmene moraće da napuste teren u roku od deset sekundi, osim u posebnim okolnostima kao što su povrede ili bezbednosni problemi.

Fifa je dodatno precizirala i ovlašćenja VAR sistema. Video asistencija moći će da interveniše kod pogrešno dosuđenog drugog žutog kartona koji vodi do isključenja, slučajeva pogrešnog identiteta, kao i kod nepravilno dodeljenih kornera.

Takođe, VAR će moći da reaguje ukoliko se utvrdi da je napadačka ekipa napravila prekršaj pre nego što je lopta bila u igri kod slobodnih udaraca ili kornera, ukoliko je ta situacija direktno uticala na gol, penal ili disciplinsku meru.