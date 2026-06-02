ZVANIČNO! Paragvaj objavio spisak za Svetsko prvenstvo 2026!
Paragvaj ponovo izlazi na najveću fudbalsku scenu. Južnoamerička selekcija objavila je konačan spisak od 26 igrača za Svetsko prvenstvo 2026. godine, koje označava njihov deveti nastup na Mundijalima.
Selektor Gustavo Alfaro danas je presekao i objavio konačan spisak putnika, a kapitensku traku i dalje nosi Gustavo Gomez. Iskusni štoper Palmeirasa, koji ima 33 godine, najvažnija je figura i u pogledu iskustva sa 88 nastupa, ujedno je i rekorder reprezentacije.
Uz njega, jedan od lidera tima je i Miguel Almiron, vezista Atlanta junajteda i jedno od najprepoznatljivijih imena ove generacije Paragvaja.
Spisak igrača Paragvaja za Mundijal 2026:
Golmani:
Gatito Fernandez (Sero Portenjo), Orlando Hil (San Lorenco), Gaston Olveira (Olimpija)
Odbrana:
Huan Kaseres (Dinamo Moskva), Gustavo Gomez (Palmeiras), Gustavo Velaskez (Sero Portenjo), Fabijan Balbuena (Gremio), Hunior Alonso (Atletiko Mineiro), Omar Alderete (Sanderlend), Hose Kanale (Lanus), Aleksandro Maidana (Taljeres)
Vezni red:
Damijan Bobadilja (Sao Paulo), Andres Kubas (Vankuver), Diego Gomez (Brajton), Matijas Galarza (Atlanta junajted), Alehandro Kaku Romero Gamara (Al Ain), Brajan Ojeda (Orlando siti), Maurisio Magaljaes (Palmeiras)
Napad:
Aleks Arse (Independijente Rivadavija), Migel Almiron (Atlanta junajted), Isidro Pita (Bragantino), Ramon Sosa (Palmeiras), Gabrijel Avalos (Independijente), Antonio Sanabrija (Kremoneze), Hulio Ensiso (Strazbur), Gustavo Kabaljero (Portsmut)