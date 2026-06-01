Legendarni engleski fudbaler Kevin Kigen saopštio je da boluje od raka četvrtog stadijuma, najteže faze bolesti koja podrazumeva da se rak proširio i na druge delove tela.

Porodica nekadašnjeg kapitena reprezentacije Engleske još u januaru je otkrila da se Kigen suočava sa ozbiljnim zdravstvenim problemom, nakon dodatnih pregleda zbog abdominalnih tegoba. Međutim, sada je i sam proslavljeni fudbaler govorio o svojoj borbi.

Kevin Kigen

– Imao sam saobraćajnu nesreću i zbog toga morao na operaciju. Tokom pregleda otkrili su da imam rak četvrtog stadijuma. Rekli su mi da imaju vrhunskog stručnjaka za lečenje, pa sam odmah otišao da ga upoznam. On je navijač Liverpula, pa sam znao da neću hodati sam. Još sam ovde – rekao je Kigen.

Tokom bogate igračke karijere nastupao je za Skantorp junajted, Liverpul, Hamburg, Sautempton, Njukasl i Blektaun, a sa Liverpulom je osvojio Kup evropskih šampiona. Dres reprezentacije Engleske nosio je godinama, a bio je i njen kapiten od 1976. do 1982. godine.

Nakon završetka igračke karijere uspešno se bavio trenerskim poslom, vodeći Njukasl u dva mandata, kao i Fulam i Mančester siti, dok je jedno vreme bio i selektor Engleske.

