Vojvodina je već na početku letnje pauze krenula sa jačanjem tima za izazove koji je očekuju u narednoj sezoni, a među prvim pojačanjima mogao bi da bude mladi štoper Sarajeva Hamza Redžić.

Talentovani defanzivac, rođen 2007. godine, našao se i na meti Slavije iz Praga, ali je Vojvodina bila konkretnija i brža u pregovorima, pa je načelni dogovor između dve strane već postignut, preneo je "Meridian sport".

Foto: Nemanja Nikolić

Prema dostupnim informacijama, Novosađani će za transfer perspektivnog štopera izdvojiti oko 300.000 evra. U klubu veruju da bi Redžić u budućnosti mogao da postane važan oslonac poslednje linije tima.

Očekuje se da posao bude uskoro i zvanično realizovan, dok će Vojvodina nastaviti aktivnosti na letnjoj pijaci kako bi dodatno pojačala konkurenciju pred početak nove sezone i nastupe na evropskoj sceni.

