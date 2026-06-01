CRVENO-BELI BRŽI OD SLAVIJE IZ PRAGA! Talentovani defanzivac na korak od potpisa!
Vojvodina je već na početku letnje pauze krenula sa jačanjem tima za izazove koji je očekuju u narednoj sezoni, a među prvim pojačanjima mogao bi da bude mladi štoper Sarajeva Hamza Redžić.
Talentovani defanzivac, rođen 2007. godine, našao se i na meti Slavije iz Praga, ali je Vojvodina bila konkretnija i brža u pregovorima, pa je načelni dogovor između dve strane već postignut, preneo je "Meridian sport".
Prema dostupnim informacijama, Novosađani će za transfer perspektivnog štopera izdvojiti oko 300.000 evra. U klubu veruju da bi Redžić u budućnosti mogao da postane važan oslonac poslednje linije tima.
Očekuje se da posao bude uskoro i zvanično realizovan, dok će Vojvodina nastaviti aktivnosti na letnjoj pijaci kako bi dodatno pojačala konkurenciju pred početak nove sezone i nastupe na evropskoj sceni.
BONUS VIDEO: