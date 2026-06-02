Hrvatska je saopštila konačan spisak igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo, a selektor Zlatko Dalić nije pravio velika iznenađenja.

"Vatreni" će na Mundijal otići sa provernim snagama koje su iznele kvalifikacije, ali i sa nekoliko mladih fudbalera od kojih se očekuje da predstavljaju budućnost hrvatskog fudbala.

U centru pažnje ponovo se nalazi kapiten Luka Modrić, koji će u 41. godini predvoditi reprezentaciju na još jednom velikom takmičenju. Hrvatski mediji ovaj Mundijal već nazivaju njegovim poslednjim plesom u nacionalnom timu, nakon što je sa "vatrenima" osvojio srebro 2018. i bronzu 2022. godine.

Pored Modrića, najveći teret očekuje se da iznesu Joško Gvardiol, Mateo Kovačić, Ivan Perišić i Andrej Kramarić, igrači koji godinama čine okosnicu reprezentacije.

Jedno od najzanimljivijih imena na spisku je 19-godišnji Luka Vušković, supertalentovani štoper kojeg mnogi u Hrvatskoj vide kao naslednika sadašnjih lidera odbrane. Mladi defanzivac već je skrenuo pažnju evropskih velikana, a Mundijal bi mogao da bude njegova velika međunarodna promocija.

Zanimljivo je da Dalić nije menjao praktično ništa u odnosu na preliminarni spisak koji je predstavio još sredinom maja, čime je jasno pokazao koliko veruje grupi igrača koja je izborila plasman na Svetsko prvenstvo.

Hrvatska će igrati u grupi L zajedno sa Engleskom, Ganom i Panamom, a ambicije su ponovo velike. Posle srebra iz Rusije i bronze iz Katara, u komšiluku veruju da "vatreni" mogu da naprave još jedno iznenađenje na najvećoj fudbalskoj sceni.

Spisak Hrvatske za Svetsko prvenstvo:

Golmani: Dominik Livaković, Dominik Kotarski, Ivor Pandur.

Odbrana: Joško Gvardiol, Duje Ćaleta-Car, Josip Šutalo, Josip Stanišić, Marin Pongračić, Kristijan Jakić, Martin Erlić, Luka Vušković.

Vezni red: Luka Modrić, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruk.

Napad: Ivan Perišić, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Marko Pašalić, Petar Musa, Igor Martinović.