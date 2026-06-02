Dok deo reprezentativaca prve dane leta koristi za odmor, more i predah posle naporne sezone, Strahinja Pavlović to ne radi. Zašto? Zato što igra njegova Srbija. I on želi da bude deo državnog tima i obuče dres Srbije, a mogao je spakuje šorc za kupanje i pravac Mikonos, Ibica - kao i čak 15 njegovih saigrača iz reprezentacije...

Održao je lekciju. Pokazao zašto mora da bude kapiten Srbije dokle god nosi državni dres. Pokazao patriotizam na delu, a ne na rečima. Malo je bizarno što se posle nekoliko grešaka na utakmici Srbije protiv Zelenortskih Ostrva našao na meti kritika, ali mnogi zaboravljaju ono najvažnije - Pavlović je bio tu kada je trebalo.

U vremenu kada se sve češće traže izgovori za preskakanje reprezentativnih obaveza, štoper Srbije nije tražio lakši put. Odazvao se pozivu selektora, obukao nacionalni dres i izašao na teren, baš kao što to radi godinama unazad. Greške su sastavni deo fudbala i dešavaju se svakom igraču, pa i najvećima, ali ono što se ne može osporiti jeste odnos koji Pavlović ima prema grbu Srbije.

Nije slučajno što ga mnogi smatraju najboljim srpskim fudbalerom u ovom trenutku. Njegove energija, borbenost i emocije koje pokazuje kada igra za reprezentaciju izdvajaju ga od većine. Dok su pojedini igrači odlučili da ovog puta odbiju poziv (i ne samo ovog puta) i slobodno vreme provedu daleko od nacionalnog tima, Pavlović je ponovo stao na raspolaganje Srbiji.

Strahinja Pavlović

Defanzivac Milana nije tražio odmor, a ni opravdanja. A mogao je - kao i većina. Bio je uz svoju reprezentaciju kada je bilo potrebno. Upravo takav odnos prema državnom timu trebalo bi da bude primer i lekcija svima koji su procenili da im je ovog puta nešto drugo važnije od Srbije.

Jer reprezentacija se ne voli samo kada se pobeđuje i kada aplauzi stižu sa svih strana. Reprezentacija se voli tako što se na poziv odgovori dolaskom. A Strahinja Pavlović je još jednom pokazao da mu je Srbija na prvom mestu.

