Dogovor u srpskom fudbalu ne znači ništa! Odluka koja je doneta i verifikovana bila je "na meti" pet klubova Super lige Srbije. Naime, oni su zahtevali da se promeni odluka o skrećenju lige sa 14 na 12 klubova, a i da u sezoni 2027/28 u eliti ostane 14 klubova, preneo je Sportski žurnal.

Ovakav zahtev bi bilo legitiman da je došao na kada su se donosile te odluke (i verifikovale), a sada predstavlja lakrdiju i samo pokazuje koliko neozbiljnih ljudi figurira u srpskom fudbalu.

FSS je doneo jasnu odlukuo o skraćenju lige i nju potkrepio sa argumentima. Da li je ona ispravna? Pokazaće vreme. Nešto je moralo da se menja i to vidi svako ko želi dobro srpskom fudbalu.

Da rezimiramo: Sledeća sezona broji 14 klubova u eliti, a od sezone 2027/28 imaćemo 12 klubova u vodećem rangu takmičenja u srpskom fudbalu.

Prvih šest timova odlazi u plej-ofa, a preostalih osam u plej-aut. Polovina timova iz plej-auta seli se u Prvu ligu Srbije.

Početak nove sezone zakazan je za 18. jul.