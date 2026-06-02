Policija Toronta saopštila je da je razbila veliku mrežu trgovaca falsifikovanom sportskom opremom i zaplenila robu procenjene vrednosti veće od 3,5 miliona kanadskih dolara.

Istraga je sprovedena u skladištu u Misisagi, predgrađu Toronta, gde su istražitelji pronašli ogromne količine lažnih dresova, zastava i druge sportske opreme.

Prema zvaničnim podacima, zaplenjeno je više od 16.000 falsifikovanih proizvoda sa oznakama poznatih svetskih brendova i FIFA, dok su među pronađenim predmetima bile čak i dve lažne replike trofeja Svetskog prvenstva.

Kanadske vlasti tvrde da su osumnjičeni robu distribuirali prodavnicama koje su je potom prodavale kao originalnu. U akciji su uhapšena dvojica muškaraca protiv kojih su podignute optužnice za prevaru i trgovinu falsifikovanom robom.

Tajming cele akcije nije slučajan. Toronto će tokom Mundijala ugostiti šest utakmica i očekuje više od 300.000 navijača, zbog čega su vlasti pojačale kontrolu tržišta kako bi sprečile talas prevara među ljubiteljima fudbala.

Policija je poručila navijačima da budu posebno oprezni prilikom kupovine dresova i suvenira, uz upozorenje da je "ponuda koja deluje predobro da bi bila istinita" često upravo prevara.