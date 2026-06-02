Evropski fudbal mogao bi uskoro da dobije transfer koji će obeležiti leto 2026. godine.

Prema informacijama koje prenose španski i argentinski mediji, Barselona je postigla načelan dogovor sa svetskim šampionom Hulijanom Alvarezom oko ugovora do 2031. godine. Navodno su lični uslovi već usaglašeni, a Argentinac je spreman da karijeru nastavi na "Kamp Nou".

Međutim, najveća prepreka tek sledi. Atletiko Madrid ne želi ni da čuje za prodaju svoje zvezde i javno poručuje da napadač nije na prodaju. Ipak, u Španiji se sve glasnije priča da bi posao mogao da bude zaključen za između 120 i 125 miliona evra, dok pojedini izvori tvrde da "jorgandžije" sanjaju čak i 150 miliona.

Situacija je dodatno zakuvana jer je Alvarez navodno odbio ponudu Atletika za produžetak saradnje, što su mnogi protumačili kao jasan signal da je spreman za novu avanturu. Barselona ga vidi kao dugoročnog naslednika Roberta Levandovskog i jednu od ključnih figura projekta Hansija Flika za naredne godine.

Predsednik Atletika Enrike Serezo pokušao je da ugasi požar tvrdnjom da Alvarez ostaje u Madridu, ali spekulacije ne prestaju. Španski mediji navode da su odnosi između dva kluba ozbiljno zategnuti zbog cele priče, a Atletiko je čak javno optužio Barselonu za pritisak preko medija.

Argentinac iza sebe ima fantastičnu sezonu, a za njegove usluge interesuju se i PSŽ i Arsenal. Ipak, prema informacijama koje stižu iz Španije, Alvarezova želja je Barselona!