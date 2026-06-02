POD DEJSTVOM DROGE PRAVIO HAOS PO AUTO-PUTU! Isplivao snimak SULUDE VOŽNJE čuvenog engleskog fudbalera: Uhapšen je momentalno, pukom srećom niko nije STRADAO!
Čuveni engleski fudbaler Rahim Sterling prolazi kroz veoma težak period. Nekada je bio među vodećim zvezdama Premijer lige, a krajem maja uhapšen je na jugu Engleske pošto je ustanovljeno da je vozio "Lamborgini" pod dejstvom droge.
On je izazvao saobraćajnu nesreću tako što je skrenuo sa autoputa, a sada je isplivao i jeziv snimak njegove sulude vožnje.
Pukom srećom niko nije povređen i niko nije nastradao, već je Sterling samo oštetio svoj automobil, a po dolasku policije je uhapšen, ali je brzo pušten jer je platio kauciju. Tvrde iz njegovog PR tima kako nema dokaza da je vozio pod uticajem droge, ali je policijski doneo druge informacije.
- U četvrtak pre 9 časova ujutru, primili smo dojavu da je Lamborgini udario u barijeru na auto-putu. Nijedno drugo vozilo nije učestvovalo u udesu i nije bilo povređenih. Vozač je bio 31-godišnjak iz Berkšira i uhapšen je pod sumnjom da je vozio pod uticajem droga, kao i da je vozio opasno i da je kod sebe imao drogu iz treće kategorije - saopšteno je iz policije.
Ostaje da se vidi kakva sudbina čeka Sterlinga, a vi pogledajte kako je izgledala ova suluda vožnja bivšeg reprezentativca Engleske.
