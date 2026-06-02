Slušaj vest

1/4 Vidi galeriju Hari Kejn i Rahim Sterling Foto: Sportimage, Sportimage Ltd / Alamy / Profimedia, MB Media Solutions Ltd, MB Media Solutions / Alamy / Profimedia, ALLSTAR TRAVEL, Allstar Picture Library Ltd / Alamy / Profimedia

On je izazvao saobraćajnu nesreću tako što je skrenuo sa autoputa, a sada je isplivao i jeziv snimak njegove sulude vožnje.

Pukom srećom niko nije povređen i niko nije nastradao, već je Sterling samo oštetio svoj automobil, a po dolasku policije je uhapšen, ali je brzo pušten jer je platio kauciju. Tvrde iz njegovog PR tima kako nema dokaza da je vozio pod uticajem droge, ali je policijski doneo druge informacije.

- U četvrtak pre 9 časova ujutru, primili smo dojavu da je Lamborgini udario u barijeru na auto-putu. Nijedno drugo vozilo nije učestvovalo u udesu i nije bilo povređenih. Vozač je bio 31-godišnjak iz Berkšira i uhapšen je pod sumnjom da je vozio pod uticajem droga, kao i da je vozio opasno i da je kod sebe imao drogu iz treće kategorije - saopšteno je iz policije.

Ostaje da se vidi kakva sudbina čeka Sterlinga, a vi pogledajte kako je izgledala ova suluda vožnja bivšeg reprezentativca Engleske.

BONUS VIDEO: