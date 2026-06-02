Slušaj vest

Nova šokantna vest potresa svet fudbala.

Bivši šampion Evrope i kultni francuski klub, Olimpik iz Marseja, mogao bi da bude izbačen iz takmičenja pod okriljem UEFA.

Prestižni "L'Equipe" preneo je vest da su gubici Marseja u prethodne tri sezone dostigli 157 miliona evra i da bi upravo to bio razlog izbacivanja iz evropskih takmičenja.

Fudbaleri Olimpik Marseja Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Velikan sa Velodroma je sa Evropskom fudbalskom unijom (UEFA) potpisao obavezu da od 2022. godine postigne finansijsku ravnotežu u skladu sa pravilima finansijskog fer-pleja i taj sporazum predviđao je maksimalan gubitak od 60.000.000 evra tokom tri sezone. To je debelo premašeno, a Olimpik je već jednom nadrljao iz tog razloga kada je dobio umerenu sankciju. Sada bi Francuzi mogli da budu kažnjeni još teže.

Prema informacijama iz Francuske, predstavnici UEFA ove nedelje da preipitaju ceo slučaj. Olimpik iz Marseja na terenu je uspeo da obezbedi Evropu jer je bio peti u Ligi 1 i ima pravo da igra Ligu Evrope.

Ne propustiteFudbalZVEZDA JE PRVAK EVROPE - 35 GODINA OD BARIJA! Uspeh koji je ostao upisan u istoriju!
bari.jpg
FudbalNEKADAŠNJI ŠAMPION EVROPE DONEO RADIKALNU ODLUKU: Velikan stavio ceo tim na transfer listu
Olimpik Marsej
Fudbal"DEČKO JE JADNIK, TREBALO BI GA SPALITI NA LOMAČI!" Žestok udar na najboljeg fudbalera: Apsolutna sramota - gubi se!
Mejson Grinvud
FudbalBOMBA! Partizanova "beba" napušta Humsku? Posle Kostića, odlazi i on...
Bogdan Kostić FK Partizan

 BONUS VIDEO:

00:28
PSŽ, navijači, Liga šampiona, bakljada Izvor: Kurir sport