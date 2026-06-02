Slušaj vest

Nova šokantna vest potresa svet fudbala.

Bivši šampion Evrope i kultni francuski klub, Olimpik iz Marseja, mogao bi da bude izbačen iz takmičenja pod okriljem UEFA.

Prestižni "L'Equipe" preneo je vest da su gubici Marseja u prethodne tri sezone dostigli 157 miliona evra i da bi upravo to bio razlog izbacivanja iz evropskih takmičenja.

1/4 Vidi galeriju Fudbaleri Olimpik Marseja Foto: PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia, Icon Sport / Sipa USA / Profimedia

Velikan sa Velodroma je sa Evropskom fudbalskom unijom (UEFA) potpisao obavezu da od 2022. godine postigne finansijsku ravnotežu u skladu sa pravilima finansijskog fer-pleja i taj sporazum predviđao je maksimalan gubitak od 60.000.000 evra tokom tri sezone. To je debelo premašeno, a Olimpik je već jednom nadrljao iz tog razloga kada je dobio umerenu sankciju. Sada bi Francuzi mogli da budu kažnjeni još teže.

Prema informacijama iz Francuske, predstavnici UEFA ove nedelje da preipitaju ceo slučaj. Olimpik iz Marseja na terenu je uspeo da obezbedi Evropu jer je bio peti u Ligi 1 i ima pravo da igra Ligu Evrope.

BONUS VIDEO: