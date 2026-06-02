Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Selektor fudbalske reprezentacije Paragvaja Gustavo Alfaro objavio je danas konačan spisak od 26 igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo, a na listi se nalaze i nekoliko fudbalera koji nastupaju u evropskim ligama.

Među pozvanima su defanzivac Omar Alderete iz engleskog Sanderlenda, kao i vezista Diego Gomes iz Brajtona.

Na spisku je i bivši fudbaler Njukasla Miguel Almiron, koji sada nastupa za Atlantu.

U timu se nalazi i bivši saigrač Gomesa iz Brajtona, Hulio Ensiso, koji trenutno igra za Strazbur, kao i Gustavo Kabaljero iz engleskog Portsmuta.

Paragvaj je izborio plasman na Mundijal osvajanjem šestog mesta u južnoameričkim kvalifikacijama (CONMEBOL), poslednjeg koje vodi direktno na prvenstvo.

1/4 Vidi galeriju Fudbalska reprezentacija Paragvaja Foto: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia, PAUL MILLER / AFP / Profimedia, Omar Vega / Getty images / Profimedia

Reprezentacija će prvi put nastupiti na Svetskom prvenstvu od 2010. godine, a nalazi se u grupi D. Na startu takmičenja Paragvaj 13. juna igra protiv domaćina SAD, a u nastavku grupne faze slede dueli sa Turskom i Australijom.

Na spisku se nalaze:

Golmani: Roberto Fernandes (Sero Portenjo), Orlando Hil (San Lorenco), Gaston Olveira (Olimpija)

Odbrana: Gustavo Gomes (Palmeiras), Žunior Alonso (Atletiko Mineiro), Fabijan Balbuena (Gremio), Omar Alderete (Sanderlend), Huan Kaseres (Dinamo Moskva), Gustavo Velaskes (Sero Portenjo), Hose Kanale (Lanus), Aleksandro Majdana (Taljeres)

Vezni red: Migel Almiron (Atlanta), Kaku (Al Ain), Andres Kubas (Vankuver), Ramon Sosa (Palmeiras), Dijego Gomes (Brajton), Damijan Bobadilja (Sao Paulo), Brajan Oheda (Orlando Siti), Matijas Galarza (Atlanta Junajted), Maurisio (Palmeiras).

Napad: Antonio Sanabrija (Kremoneze), Hulio Ensiso (Strazbur), Gabrijel Avalos (Independijente), Aksel Arse (Independijente Rivadavija), Isidro Pita (Red Bul Bragantino), Gustavo Kabaljero (Portsmut).

Kurir Sport / Sportske.net

BONUS VIDEO: