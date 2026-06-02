Bivši trener i najtrofejniji strateg u istoriji Partizana, Ljubiša Tumbaković, ponovo je uzdrmao javnost oštrim komentarima na račun dešavanja u Humskoj, posebno se osvrnuvši na status Predraga Mijatovića i katastrofalno stanje u klubu.

Gostujući u emisiji „Super indirektno kod Popa i Milana“, Tumbaković nije birao reči kada je govorio o nekadašnjem sportskom direktoru Partizana.

U centru njegovog izlaganja našla se snažna poruka o Predragu Mijatoviću, koji je nakon jučerašnje Skupštine kluba podneo neopozivu ostavku.

"Ko ima pravo da uruši jednog Mijatovića? Bio je tri i po godine direktor u najvećem klubu na svetu. Onda dođe ovde i, navodno, ne zna da vodi Partizan. Kako? Ostavka Mijatovića je moralni čin, ali dokle smo došli. Dok ozbiljni klubovi budu na odmoru, Partizan će biti na pripremama."

Ova rečenica odjeknula je među navijačima crno-belih, koji već duže vreme prate sukobe mišljenja oko upravljanja klubom i pravca u kojem ide Partizan.

Istakao je da već devet godina nije ušao u Partizan, ali da ga i dalje smatra svojim klubom, pa se prisetio vremena do 2002. godine kada je, po njegovim rečima, sve bilo organizovano na evropskom nivou.

"Evo, deveta je godina da nisam ušao u Partizan, ali Partizan je moj. Do 2002. bilo je sve sistemom uređeno, klub je bio evropski organizovan. Bila je to sportsko-politička strategija, koju su predvodili generalni direktor Žarko Zečević i sportski direktor Nenad Bjeković. Predsednik kluba bio je i prvi čovek Vlade Mirko Marjanović, ali glavnu reč su vodili Zečević i Bjeković", rekao je Tumbaković, naglašavajući da je tada u klubu postojao jasan poredak i definisan način rada.

Ljubiša Tumbaković Foto: Screenshot

Tumbaković je u emisiji napravio i širu paralelu između "nekadašnjeg sistema" i današnjeg stanja u srpskom fudbalu, poručujući da je Partizan godinama bez jasne strategije i identiteta, što je, prema njegovim rečima, glavni razlog rezultatskih oscilacija.

"Nedostaje sistem koji je bio avangarda, a koji je sistematski urušavan. Ima bar 15 godina da nisam prepoznao ozbiljnu strategiju, ko god bio na čelu kluba. Navešću samo jedan podatak. Do 2014. klubovi JSD Partizan su godišnje osvajali 30 trofeja. Od tada - dva do pet", ističe Tumbaković.

Posebno je istakao da klub mora da ima dugoročnu ideju, a ne kratkoročna rešenja, naglašavajući da čak i u teškim vremenima ranije nije postojala improvizacija, već jasan dogovor i struktura.

Njegove reči već su izazvale brojne reakcije među navijačima, jer dolaze od čoveka koji je deo najuspešnijih generacija u istoriji kluba i koji, iako dugo van sistema, i dalje ima veliki autoritet kada govori o Partizanu.

U Humskoj se, po svemu sudeći, smirivanje tenzija još ne nazire - a ovakve izjave dodatno dolivaju ulje na vatru već uzburkane atmosfere.