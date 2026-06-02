Selektor reprezentacije Gane Karlos Keiroš saopštio je konačan spisak od 26 igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo, objavio je Fudbalski savez Gane (GFA).

Fudbalska reprezentacija Gane će poslednji prijateljski meč uoči početka Mundijala odigrati večeras od 20.45 časova u Kardifu protiv selekcije Velsa.

Na spisku reprezentacije Gane se nalaze - golmani: Lorens Ati-Zigi, Bendžamin Asare, Džozef Anang;

Odbrana: Baba Abdul Rahman, Gideon Mensa, Marvin Senaja, Alidu Seidu, Abdul Mumin, Džerom Opoku, Džonas Ađetej, Kođo Opong Pepra, Derik Lukasen;

Vezni red: Eliša Ovusu, Tomas Parti, Kvasi Sibo, Augustin Boakje, Kejleb Jirenkji, Abdul Fatavu Isahaku, Kamal Din Sulemana;

Napad: Kristofer Bonsu Ba, Ernest Nuama, Antoan Semenjo, Brendon Tomas-Asante, Princ Kvabena Adu, Injaki Vilijams i Džordan Aju.

Svetsko prvenstvo će biti održano od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a Gana će na Mundijalu igrati u grupi L sa selekcijama Hrvatske, Engleske i Paname.

