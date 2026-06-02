Selektor reprezentacije Gane Karlos Keiroš saopštio je konačan spisak od 26 igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo, objavio je Fudbalski savez Gane (GFA).

Svetsko prvenstvo će biti održano od 11. juna do 19. jula u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, a Gana će na Mundijalu igrati u grupi L sa selekcijama Hrvatske, Engleske i Paname.