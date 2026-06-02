Selektor reprezentacije Turske Vićenco Montela konačno je presekao i saopštio spisak igrača na koje računa za predstojeći Mundijal.

Italijan najviše veruje fudbalerima iz dva najveća turska kluba Galatasaraja i Fenerbahčea, a tu su i internacionalne zvezde poput Arde Gulera iz Reala, Kenana Jildiza iz Juventusa i veziste Intera Hakana Čalhanoglua.

Arda Guler Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Oscar Manuel Sanchez/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Turci će na Mundijalu igrati u grupi D gde će za rivale imati domaćina Sjedinjene Američke Države, Australiju i Paragvaj.

Konačan spisak Turske:

Golmani: Altaj Bajndir (Mančester junajted), Mert Gunok (Fenerbahče), Ugurdžan Čakir (Galatasaraj)

Odbrana: Zeki Čelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli), Čaglar Sojundžu (Fenerbahče), Eren Elmali (Galatasaraj), Abdulkerim Bardakdži (Galatasaraj), Ozan Kabak (Hofenhajm), Mert Muldur (Fenerbahče), Ferdi Kadioglu (Brajton), Samet Akajdin (Rizespor)

Vezni red: Salih Ozdžan (Borusija Dortmund), Orkun Kokču (Bešiktaš), Hakan Čalhanoglu (Inter), Ismail Jukšek (Fenerbahče), Kan Ajhan (Galatasaraj)

Napad: Arda Guler (Real Madrid), Deniz Gul (Porto), Kenan Jildiz (Juventus), Irfan Džan Kahveči (Kasimpaša), Junus Akgun (Galatasaraj), Bariš Alper Jilmaz (Galatasaraj), Oguz Ajdin (Fenerbahče), Džan Ozun (Ajntraht).

Kurir Sport / Sportske.net

