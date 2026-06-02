TURCI NIKAD JAČI! Vićenco Montela saopštio spisak Turske za Svetsko prvenstvo: Tim pun zvezda, deluje da mogu mnogo!
Selektor reprezentacije Turske Vićenco Montela konačno je presekao i saopštio spisak igrača na koje računa za predstojeći Mundijal.
Italijan najviše veruje fudbalerima iz dva najveća turska kluba Galatasaraja i Fenerbahčea, a tu su i internacionalne zvezde poput Arde Gulera iz Reala, Kenana Jildiza iz Juventusa i veziste Intera Hakana Čalhanoglua.
Turci će na Mundijalu igrati u grupi D gde će za rivale imati domaćina Sjedinjene Američke Države, Australiju i Paragvaj.
Konačan spisak Turske:
Golmani: Altaj Bajndir (Mančester junajted), Mert Gunok (Fenerbahče), Ugurdžan Čakir (Galatasaraj)
Odbrana: Zeki Čelik (Roma), Merih Demiral (Al Ahli), Čaglar Sojundžu (Fenerbahče), Eren Elmali (Galatasaraj), Abdulkerim Bardakdži (Galatasaraj), Ozan Kabak (Hofenhajm), Mert Muldur (Fenerbahče), Ferdi Kadioglu (Brajton), Samet Akajdin (Rizespor)
Vezni red: Salih Ozdžan (Borusija Dortmund), Orkun Kokču (Bešiktaš), Hakan Čalhanoglu (Inter), Ismail Jukšek (Fenerbahče), Kan Ajhan (Galatasaraj)
Napad: Arda Guler (Real Madrid), Deniz Gul (Porto), Kenan Jildiz (Juventus), Irfan Džan Kahveči (Kasimpaša), Junus Akgun (Galatasaraj), Bariš Alper Jilmaz (Galatasaraj), Oguz Ajdin (Fenerbahče), Džan Ozun (Ajntraht).
