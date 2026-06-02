Kapiten reprezentacije Bosne i Hercegovine Edin Džeko, obratio se javnosti na svom Instragram profilu pred početak Svetskog prvenstva.

Džeko se zahvalio navijačima na podršci i poručio da će igrači dati sve od sebe.

"Dok se polako spremamo za put na Svetsko prvenstvo, osećam potrebu da vam kažem jedno veliko hvala. Hvala za svaki trenutak ljubavi koji smo osetili ovih dana u Sarajevu. Hvala za podršku koju ste nam pružili na utakmici protiv Severne Makedonije, za atmosferu koju ste stvorili, za energiju koju ste doneli i za ljubav koju ste pokazali prema ovoj reprezentaciji“.

Edin Džeko na meču Bosna i Hercegovina - Italija

Posebno se osvrnuo na otvoreni trening na Grbavici.

"Hvala i svima koji su došli na otvoreni trening na Grbavicu. Pogled sa terena na pune tribine i toliko nasmejanih lica nešto je što ćemo dugo nositi sa sobom. Nije mala stvar imati priliku da predstavljaš Bosnu i Hercegovinu na najvećoj svetskoj fudbalskoj pozornici. Za mene lično biti deo ove priče i drugi put nositi dres svoje zemlje na Svetskom prvenstvu velika je čast, ali i odgovornost koju osećam svakoga dana“, napisao je Džeko i dodao:

"Znamo odakle dolazimo, znamo koliko je ljudima u Bosni i Hercegovini stalo do ove reprezentacije i upravo zato daćemo sve od sebe da vas i nas učinimo ponosnima. Pred nama je ostvarenje sna koji smo dugo čekali. Idemo zajedno, kao i uvek. Vi uz nas, a mi za Bosnu i Hercegovinu. Vidimo se na Svetskom prvenstvu".

Kurir Sport / Sportske.net

