Fudbalski klub Liverpul i trener Andoni Iraola počeli su razgovore o angažmanu, preneli su danas britanski mediji.

Pregovore predvodi sportski direktor Liverpula Ričard Hjuz, koji je 2023. godine postavio Iraolu za trenera Bornmuta, pre nego što je godinu dana kasnije otišao na Enfild, preneo je Skaj.

Liverpul traži trenera otkako je u subotu otpustio Arnea Slota zbog slabih rezultata.

Cilj uprave bio je da identifikuje i angažuje pojedinca koji najbolje odgovara željenom stilu igre. Iako klub želi što pre da imenuje trenera, uprava želi da to bude ispravna odluka i zbog toga prati odgovarajući postupak.

Liverpul još nije kontaktirao nijednog pojedinca da se priključi stručnom štabu, a takve odluke bile bi donete tek kada razgovori sa Iraolom budu napredovali, naveo je Skaj.

Iraola je imao uspeha radeći u Bornmutu, tokom drugog dela tek završene sezone u Premijer ligi ekipa je nanizala 18 utakmica bez poraza i osvojila je šesto mesto na tabeli, što joj je donelo plasman u Ligu Evropa.

Bornmut je sezonu završio sa tri boda manje od Liverpula.

Španski 43-godišnji trener je tokom karijere predvodio i AEK iz Larnake, Mirandes i Rajo Valjekano.

Beta