Selektor fudbalske reprezentacije Gane Karlos Keiroš izjavio je da je uvrstio Tomasa Partija na spisak za Svetsko prvenstvo poštujući princip pretpostavke nevinosti, uprkos tome što bivšeg igrača Arsenala očekuje suđenje u Londonu po više optužbi za silovanje.

Parti, koji trenutno nastupa za Viljareal, izjasnio se da nije kriv po optužbama koje se odnose na period od 2020. do 2025. godine, dok je igrao za Arsenal. Suđenje bi trebalo da počne u novembru ili kasnije tokom godine.

"Pustimo da događaji idu svojim tokom. Neka reka teče i jednog dana, kada se ulije u okean, saznaćemo istinu", rekao je Keiroš u Kardifu, gde Gana u utorak igra prijateljski meč protiv Velsa.

Iskusni portugalski stručnjak, kojem će ovo biti peto uzastopno Svetsko prvenstvo kao selektoru, kritikovao je brzopletost društvenih mreža i dela medija.

"Danas smo, ne samo Tomas, već svi mi, često osuđeni i pre nego što dobijemo priliku da se branimo", rekao je Keiroš.

Na pitanje o odluci da pozove Partija, selektor je kratko odgovorio: "Ako je igrač ovde sa mnom, onda je moj odgovor jasan."

Keiroš je dodao da postoje mnogo ozbiljnija pitanja u svetu od situacije koja nije pod njegovom kontrolom i naglasio da nastoji da sve što može da poremeti tim drži podalje od svlačionice.

Gana će na Mundijalu igrati u Grupi L. Takmičenje otvara utakmicom protiv Paname 17. juna, zatim se sastaje sa Englenskom, dok će grupnu fazu završiti duelom protiv Hrvatske 27. juna.

Gana će na predstojećem prvenstvu nastupiti peti put na poslednjih šest Mundijala, a najveći uspeh ostvarila je 2010. godine u Južnoj Africi, kada je zaustavljena u četvrtfinalu nakon dramatičnog poraza od Urugvaja posle izvođenja jedanaesteraca.