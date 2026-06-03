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Međunarodna fudbalska federacija (FIFA) objavila je raspored utakmica na Svetskom prvenstvu za kadete (U-17), koje će biti održano od 19. novembra do 13. decembra ove godine u Kataru, saopštio je FSS.

Ranije je žrebom određeno da će kadetska reprezentacija Srbije, koja će po prvi put da nastupi na SP u uzrastu do 17 godina, igrati u grupi L sa selekcijama Japana, Kolumbije i Hondurasa.

Srbija će u prvom kolu 21. novembra od 13.30 časova igrati protiv Hondurasa na Terenu četiri - Kaled Salman. Kadeti Srbije će se tri dana kasnije sastati sa Japanom od 14 sati na Terenu jedan - Mohamed Ganim, a poslednji meč u grupi odigraće 27. novembra od 14 časova protiv Kolumbije na Terenu devet - Adel Malala.

Plasman u narednu fazu takmičenja obezbediće po dve najbolje plasirane selekcije iz svake grupe, kao i osam najbolje trećeplasiranih reprezentacija.

Turnir će biti održan u savremenom kompleksu Aspire Zone, gde će tokom grupne faze i šesnaestine finala biti odigrano po osam utakmica dnevno.

Finale će biti odigrano 13. decembra od 19 časova po lokalnom vremenu na stadionu "Kalifa internešnel".

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