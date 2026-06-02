Slušaj vest

Unutrašnjih problema - nema. Povukao se čovek za koga je veći deo rukovodstva Partizana smatrao da je problem. Hajde da vidimo da je li bilo do Predraga Mijatovića.

Odgovor na to stiže brže nego što mnogi misle. Razlog su veliki izazovi koji čekaju upravu crno-belih. Prvo i osnovno - tim.

Partizan trenutno ima ekipu ispod svakog nivoa za ono što klub iz Humske treba da bude.

Naravno, ako su ambicije da ostanu daleko od borbe za titulu i bez rezultata u Evropi, onda je trenutni kadar dovoljan. Sigurni smo da klub Partizanovog renomea ne sme da dozvoli sebi da izgubi titulu i pre nego što sezona počne. Trenutno je takva situacija. Naravno, vrlo je važno i mesto sportskog direktora, a ono je zasad prazno.

1/10 Vidi galeriju Danko Lazović Foto: Www.partizan.rs

Ko će predlagati igrače i biti zadužen za taj deo priče u Partizanu? Ako je odgovor Danko Lazović, bilo bi dobro da ga konačno vidimo pred novinarima, da čujemo kako razmišlja...

Potpuno je nejasno zašto Lazović ne želi ni da prođe pored predstavnika sedme sile (izbegao ih pri dolasku u Zemunelo), a kamoli da odgovori na neko pitanje. To apsolutno ne priliči generalnom direktoru jednog velikog kluba. Danko mora pred novinare, pred javnost i, što je najvažnije, pred navijače Partizana. Ne vodi se Partizan iz senke, jer to ostavlja mnogo prostora za spekulacije.

Što se tiče Rasima Ljajića, njega čeka mnogo muke da uz Lazovića obezbedi stabilne finansije. Mijatovića više nema u crno-belom taboru, pa će Ljajić biti zadužen da moli državu za pomoć. Nezahvalna uloga, koje niko osim Mijata nije želeo da se prihvati.

Evropske kvalifikacije već daju odgovore na brojna goruća pitanja. Lazoviću treba poželeti sreću i podršku, ali zauzvrat treba da uvaži javnost i navijače Partizana pojavljivanjem pred medijima.