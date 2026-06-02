Ognjen Matanović (2010. godište) ime je koje se u Crvenoj zvezdi već sada izgovara s posebnom pažnjom.

Iako ima tek 16 godina, on je već uspeo da uradi nešto što malo ko u tom uzrastu može - debitovao je za prvi tim i ušao u istoriju kluba kao peti najmlađi debitant u istoriji FK Crvena zvezda. To nije slučajnost, već znak da se radi o igraču koji je odavno preskočio svoju generaciju.

Rođen 14. januara 2010. godine u Beogradu, Matanović je počeo fudbalsku priču u školi fudbala Virtus, a zatim je preko Čukaričkog došao do Crvene zvezde. Odmah je dobio i priznanje za najboljeg igrača kluba u pionirskom uzrastu.

Dovoljno je da kažemo da su tada laureati bili i Veljko Milosavljević (najbolji omladinac), Vasilije Kostov (najbolji kadet). Prva dvojica krupnim koracima gaze ka velikim karijerima, a slediće ih i Ognjen. Nemamo jedan odsto dileme da neće biti tako. A nema je ni Zvezdan Terzić.

- On je verovatno najveći talenat cele omladinske škole - rekao je generalni direktor Zvezde nedavno u velikom intervjuu za Kurir.

Zna se da Zvezdina omladinska škola ima uglavnom najbolje što srpski fudbal može da ponudi, pa dobiti ovakve nosi i veliku obavezu.

E, tu dolazimo do nečega što Matanovića izdvaja od ostalih. Iako ima 16 godina, na terenu deluje toliko zrelo da nikoga nije iznenadilo kad ga je Dejan Stanković pozvao da uđe u igru na meču poslednjeg kola Crvena zvezda - OFK Beograd.

Sistem koji je postavljen na Marakani je kristalno jasan - biseri moraju da dobiju šansu. To Zvezdi otvara mogućnosti za ogromne prihode, a igračima da već sa 18 godina ostvare ozbiljne evropske transfere. Naravno, važno je da se u celoj priči ne izgube, a Matanovićeva glava i okruženje (porodica) garancija su da će Ognjen ostati čvrsto na zemlji.

Kod ovakvih priča uvek postoji ista tačka - prelazak u seniorski fudbal. Tu se sve lomi. Ali ono što Matanovića već sada izdvaja jeste kontinuitet: mirna glava, stabilan napredak i utisak da ne gori ni u jednoj situaciji, bez obzira na pritisak.

Igrači koji rano uđu u istoriju kluba kao najmlađi debitanti obično ne ostanu samo "mladi talenti" nego postanu ozbiljni igrači. Dobro zapamtite ime - Ognjen Matanović.

Kad trener prepozna...

Ono što je ključ za jednog mladog igrača i njegov pravilan razvoj jeste - trener. Kad on posveti ogromnu pažnju igračima, pravi od njih fudbalere i ljude, uči ih fudbalu i životu... E tada možemo da očekujemo da iz cele priče izađe i neki fudbalski biser poput Matanovića. Upravo sve ovo je delo Slaviše Šuše, mladog trenera koji je učinio da se priča o generaciji 2010.

Kao što je Ognjena izbacio na veliku fudbalsku scenu, tako je Suša i sebe profilisao kao trenera koji zna s klincima. A to je i mnogo teže nego sa seniorima.